Herr Ministerpräsident Rhein, Herr Ministerpräsident Söder, warum machen Sie eigentlich gemeinsam Wahlkampf, wenn Sie doch in unterschiedlichen Bundesländern antreten?

Rhein: Hessen und Bayern sind zwei starke Länder in Deutschland. Deshalb haben wir viele gemeinsame Interessen: Wir wollen zum Beispiel, dass unsere Länder wirtschaftlich stark bleiben, und wir wollen eine gerechte Reform des Länderfinanzausgleichs. Hinzu kommt, dass wir beide uns sehr gut verstehen und gesagt haben: Es gibt eine bewährte Achse München – Wiesbaden, die muss wiederbelebt werden.

Wiederbeleben klingt, als hätte sie mal jemand sterben lassen. Herr Söder, war das Verhältnis zu Volker Bouffier nicht so gut wie zu Herrn Rhein?

Söder: Es gab früher unter Roland Koch und Edmund Stoiber eine sehr enge Verbindung. Wir haben diese Achse jetzt wiederbelebt. Unter den Ministerpräsidenten der Union gibt es unterschiedliche Temperamente – bei uns passt es sehr gut zusammen. Es ist gut, einen gleichgesinnten Unionsministerpräsidenten als Nachbarn zu haben. Auch unsere Länder haben viel gemeinsam: Bayern und Hessen sind wirtschaftliche Schwergewichte und zahlen zusammen sogar siebzig Prozent des Länderfinanzausgleichs. Wir erwirtschaften fast ein Drittel des deutschen BIP und haben ein Drittel aller Industriearbeitsplätze. Hessen und Bayern sind ökonomische Zugpferde in Deutschland. Leider geht es aber in Berlin nicht voran – im Gegenteil. Das vom Bundeskanzler geforderte Deutschland-Tempo ist zu einem Rückwärtsgang der Ampel geworden.

Sie sprechen in Ihrem gemeinsamen Wahlkampf viel über die Versäumnisse der Bundesregierung. Aber was ändert sich denn in Berlin, wenn ich in Bayern oder Hessen Union wähle?

Söder: Die Bürgerinnen und Bürger haben drei Möglichkeiten. Die erste: Sie wählen die Ampel auch bei uns, weil sie gut finden, was in Berlin passiert. Wir glauben, das ist der falsche Weg, weil die Ampel bis heute nicht den Nachweis der Regierungsfähigkeit erbracht hat. Der Beweis? Man kann bei einem Gesetz streiten, man kann Fehler machen, aber dauernd falsch zu liegen und dauernd zu streiten, zeigt mangelnde Regierungsfähigkeit. Daraus folgt die zweite Variante: Die Menschen können den Frust über die Ampel bei der AfD abladen. Das macht aber Bayern und Hessen schwächer und instabil – und indirekt die Ampel stärker. Wir werben für die dritte Möglichkeit: Statt die Ampel zu wählen oder die radikalen Ränder zu stärken, ist es für Bayern und Hessen besser, auf die bürgerliche Mitte zu setzen: Das sind CDU und CSU.

Rhein: Die Landtagswahlen sind eine echte Richtungsentscheidung: Freiheit oder Verbote, Stabilität oder Streit wie in Berlin. Wir sind in Hessen und Bayern das Gegenmodell zur Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP und stehen damit für eine Mehrheit der Menschen in unserem Land. Die Bürger wollen keine Cannabis-Clubs, kein Werbeverbot für Schokolade, sie wollen auch nicht, dass man sein Geschlecht mit 14 selbst festlegen kann oder dass es ein neues Staatsangehörigkeitsrecht gibt. Sie wollen nicht, dass die Kernkraftwerke in einer Energienotlage abgestellt werden oder dass ihnen die Bundesregierung vorschreibt, welche Heizungen sie in ihrem Keller haben dürfen und welche nicht. Die Mehrheit der Deutschen lebt in Orten wie Pegnitz oder Petersberg und nicht in Prenzlauer Berg. Die Menschen wollen nicht bevormundet werden, sondern frei entscheiden, wie sie leben.

Obwohl CDU und CSU in Ihren Ländern seit Jahrzehnten regieren, klingt fast alles, was Sie sagen, nach Oppositionswahlkampf.