Söder und Kretschmann : Tanz um den Exit

Es gab Zeiten, da gehörten die Regierungschefs im Süden zum „Team Vorsicht“. Während man in München die Impfpflicht nicht anwenden will, übt sich Kretschmann darin, die Feinheiten seiner Lockerungsrhetorik herauszuarbeiten.

In den ersten Pandemie-Wellen gehörten die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne), dem „Team Vorsicht“ an, betrieben eine restriktive Politik zur Eindämmung des Coronavirus. Dieses Lager gibt es nicht mehr: Kretschmann hatte in der vergangenen Woche gesagt, er wolle vor Ostern keine „haltlosen Ausstiegsdebatten“ über einen „Exit“ aus der Corona-Politik führen.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Söder wiederum plädierte am Montag für „großzügigste Übergangsregelungen“ bei der Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Söder sprach auch von einem „de facto“-Aussetzen des Vollzugs eines Bundesgesetzes. Er stellte sich damit gegen ein Gesetz, das auch auf Anregung seines Gesundheitsministers diskutiert worden war und im Bundestag sowie Bundesrat verabschiedet worden ist. In Baden-Württemberg will die grün-schwarze Landesregierung die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen vom 15. März an mit Hilfe der Gesundheitsämter umsetzen.

Kretschmann musste am Dienstag allerdings seine Aussage über die „Exit-Debatte“ zumindest präzisieren. Aus seiner Sicht sei eine Diskussion über einen Exit mit der über mögliche Lockerungen verwechselt worden, allerdings hatte Kretschmann die Unterschiede in der vergangenen Woche auch nicht hinreichend deutlich gemacht. Nachdem der Koalitionspartner CDU und die Wirtschaftsverbände Druck gemacht hatten, versuchte er die Missverständnisse aufzuklären: „Ja, dass keine Exit-Debatte von uns angestoßen wird, habe ich gesagt, dass es keine Lockerungen geben soll, war nicht meine Aussage und meine Absicht. Es ist überhaupt nicht gelungen, diese Falschmeldung aus der Welt zu bekommen.“

Man müsse zwischen „Exit-Strategien“ und „Lockerungen“ unterscheiden. Wenn man über einen Exit aus der Pandemie rede, dann bedeute das: „Keine Masken, keine Tests, dann ist die Pandemie aus.“ Solche Debatten halte er aber für unverantwortlich, weil selbst die Fachleute viele Dinge noch nicht richtig einschätzen könnten, der Übergang von der Pandemie zur Endemie sei viel komplizierter als angenommen. Das berichteten ihm auch die Wissenschaftler: „Die fachliche Frage, ob nach der Omikron-Variante vielleicht doch die Delta-Variante wieder hochkommt, die ist noch nicht geklärt“, sagte er.

Über Lockerungen oder gegebenenfalls Verschärfungen der Infektionsschutzmaßnahmen in der Pandemie sei immer gesprochen worden. „Das haben wir ja immer gemacht. Einerseits sind Öffnungssignale wichtig, andererseits dürfen wir auch keine falschen Erwartungen wecken, ich mache es sehr skrupulös“, sagte Kretschmann. Dann kündigte er einen „vorsichtigen Öffnungsschritt“, wie ihn nach Kretschmanns Ansage in der vergangenen Woche niemand hätte erwarten können: Die Kontaktverfolgung nach einem positiven Corona-Test soll nur noch in Ausnahmefällen stattfinden, etwa dann, wenn es in einer Diskothek oder einem Pflegeheim ein größeres Infektionsgeschehen geben hat.

Drinnen dürfen sich wieder 4000 Menschen treffen

Für den Einzelhandel gilt weiterhin die FFP-2-Maskenpflicht, aber die Zugangsbeschränkungen nach der 3-G-Regel wird aufgehoben, sofern die erste Alarmstufe nicht überschritten ist und somit die Situation auf den Intensivstationen kontrollierbar bleibt. Außerdem sind im Freien wieder Veranstaltungen mit 10.000 Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit 4000 Personen erlaubt.

Die oppositionelle SPD nannte die Abschaffung der 3-G-Regel im Einzelhandel eine „180-Grad-Wende“ des grünen Ministerpräsidenten. In der vergangenen Woche habe Kretschmann noch den Eindruck erweckt, es werde bis Ostern keine Lockerungen geben, sagte Boris Weirauch, der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke forderte, das Land solle es Bayern gleich tun und die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht vollziehen. „Es ist zu befürchten, dass Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen wollen, nach Bayern abwandern werden und sich hier in Baden-Württemberg der Pflegenotstand verschärft.“

Davon wollen Kretschmann und sein Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) überhaupt nichts wissen: „Es ist ein Bundesgesetz. Daran halten wir uns, so werden wir verfahren, im Einzelfall werden wir die Ermessensspielräume sachgerecht anwenden“, sagte der Ministerpräsident.

Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Patienten konstant hoch, am Dienstag wurden dort 277 Corona-Patienten behandelt. Auch an den Schulen ist das Infektionsgeschehen nach Darstellung von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) beherrschbar. Von 1,5 Millionen Schülern haben sich derzeit 30.300 mit dem Coronavirus infiziert, nur eine Schule ist vollständig geschlossen. Etwa 2400 Lehrer befinden sich wegen einer Corona-Infektion derzeit nicht im Schuldienst. In 80 Fällen mussten die Schulverwaltungen Zwangsgelder verhängen, weil Eltern ihre Schüler aus Protest gegen die Pandemie-Politik nicht in den Unterricht geschickt hatten. In zwei Fällen soll von Eltern auch illegale Schulen zur Umgehung der Corona-Maßnahmen betrieben worden sein.

Gesundheitsminister Lucha konnte die Impfquoten für Mitarbeiter im Gesundheitswesen im Landesdurchschnitt nicht benennen, es gebe Pflegeeinrichtungen mit einer Impfquote von 95 Prozent, in anderen Einrichtungen liege sie deutlich niedriger. Gegen zwei Pflegeheime ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil es in den Einrichtungen wegen einer äußerst geringen Impfquote unter den Heimbewohnern zu einer Häufung tödlicher Corona-Verläufe gekommen war.