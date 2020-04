Söder und Kretschmann : „Wenn man nicht überlebt, ist es mit Freiheitsrechten auch vorbei“

Winfried Kretschmann macht keine Besuche in Kliniken oder bei schwäbischen Maskenherstellern, damit das Fernsehen am Abend schöne Bilder senden kann. Selbst Journalisten werden schon seit Wochen nur mit Masken in die Bibliothek der Villa Reitzenstein vorgelassen. Kretschmann wird in vier Wochen 72 Jahre alt, als ehemaliger Biologie- und Chemielehrer ist er Naturwissenschaftler. Die Fakten der Virologen nimmt er deshalb ausgesprochen ernst.

Von der selbst auferlegten Ministerpräsidenten-Quarantäne machte Kretschmann am Donnerstag eine Ausnahme. Er ließ sich nach Ulm fahren, um seinen bayerischen Kollegen Markus Söder (CSU) zu einem Krisengipfel zu treffen. Nach einstündiger Beratung traten Söder und Kretschmann – ohne Mundschutz – vor die Mikrofone. Die Botschaft beider Politiker, die sich schon seit längerem mit „lieber Markus“ und „lieber Winfried“ anreden, hätte nicht klarer ausfallen können: Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie arbeiten Bayern und Baden-Württemberg so eng zusammen wie schon lange nicht mehr.

Sie unterstützen Merkels Kurs

„Die Südschiene funktioniert und steht, das ist auch gut, weil wir das wirtschaftliche Herz Deutschlands sind“, sagte Söder. Beide unterstützen den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel rückhaltlos. Auch wenn das Wort nicht fiel, ging es den beiden Ministerpräsidenten auch darum, weitere „Öffnungsdiskussionsorgien“ zu vermeiden, sich vom Kurs des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) deutlich abzugrenzen.

Dessen Name fiel nicht. Kretschmann hatte zu Beginn der Krise Laschet als Bündnispartner gesehen, seit zwei Wochen orientiert er sich aber an der bayerischen Staatsregierung. „Wir haben Power genug, auch um gegen andere anzukommen“, sagte Kretschmann mit Blick auf die telefonische Ministerpräsidenten-Runde in der kommenden Woche, die er ohnehin für überflüssig hält, weil es bis dahin keine neuen epidemiologischen Daten gibt. Die beiden Südländer hätten immer noch die meisten Neuinfizierten, so Kretschmann, Deutschland sei noch längst nicht über den Berg.

„Wir biegen in die Mitte der ersten Halbzeit ein, haben aber ein Virus als überlegenen Gegner, das noch dazu unsichtbar ist und gut in der Reaktion.“ Es gebe „im Süden“ beim politischen Handeln eine klare Hierarchie: Zuerst seien die epidemiologischen Fakten zu beurteilen, dann andere Aspekte wie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen – auch das eine klare Spitze gegen Laschet. Kretschmann erteilte dann allen Politikern, die ständig über Lockerungen diskutieren, Nachhilfe im Verfassungsrecht: „Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist ein Grundrecht. In einer Pandemie treten andere Grundrechte dahinter zurück. Und wenn man eine Pandemie nicht überlebt, ist es mit den Freiheitsrechten auch vorbei.“

Söders Appell zu allergrößter Vorsicht im Umgang mit dem Virus und sein Aufruf, auf die medizinische Wissenschaft zu hören, fiel noch deutlicher aus. Er sprach sogar davon, dass Kretschmann, die Kanzlerin und er selbst nun eine „Gemeinschaft der Umsichtigen“ bildeten. Auch Söder wählte ein Bild aus dem Sport: „Corona ist ein Marathon, wer zu viele Zwischenstopps macht, der verstolpert sich. Leichtsinn ist ein schlechter Ratgeber.“ Und schließlich: „Die Bundeskanzlerin hat absolut recht. Wir sind für Erleichterungen, aber wir haben keinen eindimensionalen Politikansatz.“

Keine Männerfreundschaft, aber man vertraut sich trotzdem

Kretschmann und er kämen von sehr unterschiedlichen politischen Polen, auch habe es zwischen ihnen nie eine Männerfreundschaft gegeben, jetzt sei die Zusammenarbeit aber „sehr vertrauensvoll und verlässlich“. Mit dem grünen Kollegen sei er sich auch einig gewesen, dass die 800 Quadratmeter für Geschäfte, die nun wieder öffnen dürfen, zu großzügig bemessen seien.

Im vergangenen Sommer trafen sich die beiden zur gemeinsamen Sitzung der Kabinette am Bodensee. Kretschmann bot Söder das Du an, was der Jüngere „sehr gerne“ annahm. Für Kretschmann ist Söder auch deshalb der bessere Kooperationspartner, weil jede Übereinkunft mit dem CSU-Politiker der baden-württembergischen CDU schadet, die für sich beansprucht, Krisen besser managen zu können als die Grünen.

Bei einigen Bürgern scheint sich dieser Eindruck schon verfestigt zu haben: Zum ersten Mal seit vier Jahren ist nach der jüngsten Umfrage des Instituts INSA die CDU mit 31 Prozent wieder stärkste Partei im Südwesten, die Grünen bekämen 29 Prozent, wenn jetzt Landtagswahlen wären.