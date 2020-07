Führungskrise in der CDU : Genervt von Söder

Je öfter der CSU-Chef seinen Vorsprung in den Umfragen mal demütig, mal selbstbewusst kommentiert, desto gereizter wird die CDU. Bei der Frage der Kanzlerkandidatur treibt er die Schwesterpartei vor sich her.

Es ist noch nicht lange her, da hatten CDU und CSU sich inhaltlich furchtbar ineinander verkeilt. Das Thema war die Asylpolitik, der Streit drehte sich darum, ob man besser die liberalere Linie der Bundeskanzlerin und weiter Teile der CDU verfolge oder den restriktiveren Kurs der CSU.

Strategischer Hintergrund des Streits war der Versuch der CSU unter Führung ihres damaligen Vorsitzenden Horst Seehofer, einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik als Hebel zu benutzen, die AfD ins rechte Seitenaus zu schieben. Das hielten Merkel und viele in der CDU, etwa der aktuelle Bewerber um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur Armin Laschet, für falsch.

Durch späte Einsicht, vor allem aber durch schwere Verluste in der Wählergunst drehte die CSU bei und huldigt seither, das gilt besonders für den Parteivorsitzenden Markus Söder, der Bundeskanzlerin. So sehr wirft sich mancher an der Spitze der kleinen Schwesterpartei mittlerweile in den Staub, dass man sagen möchte: Nun ist auch mal gut, alles hat Angela Merkel schließlich auch nicht richtig gemacht.

Merkel hat ihre Partei in Schwierigkeiten gebracht

Damit ist in diesem Fall nicht ihre Flüchtlingspolitik gemeint. Aber mit ihrem Rückzug vom Parteivorsitz drei Jahre vor dem regulären Wahltermin und der gleichzeitigen Ankündigung, sich auch vom Kanzlerinnendasein loszusagen, hat Merkel ihre Partei in eine sehr schwierige Lage hineinmanövriert; und das durchaus aus Eigeninteresse.

Denn es ging und geht ihr darum, zwei Sensationen in die Marmortafeln der Geschichtsschreibung zu meißeln: Sie will „selbstbestimmt“ gehen, statt zu warten, bis der Wähler sie verjagt. Und sie will die Erste sein, die nach sechzehn Jahren an der Macht das Kanzleramt wieder an einen Unionspolitiker übergibt.

Weil ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende nicht lange durchhielt, droht aus dem, was Merkel als Wagnis beschrieb, ein Debakel zu werden. Die Diadochenkämpfe um Merkels und Kramp-Karrenbauers Nachfolge sind in vollem Gange. Während die drei „offiziellen“ Bewerber um den Parteivorsitz – neben Laschet Friedrich Merz und Norbert Röttgen – noch vergleichsweise friedlich miteinander umgehen, wird die Stimmung gegenüber dem König der Beliebtheitswerte in Sachen Kanzlerkandidatur zunehmend gereizt.

Je mehr Söder seinen Vorsprung in den Umfragen mal mit demütigen Bekundungen, sein Platz sei in Bayern, mal mit selbstbewussten Beschreibungen der Voraussetzungen für eine Kanzlerkandidatur garniert, desto deutlicher ist das Knirschen in der CDU-Spitze zu vernehmen.

Die Sanfteren frotzeln noch, Söder könne offenbar über Wasser laufen. Andere sind stinksauer, wie kürzlich Laschets Innenminister Herbert Reul, der es rundheraus für abwegig erklärte, Söder für einen guten Kanzlerkandidaten zu halten. Angesichts der schlechten Werte für die bisherigen CDU-Kandidaten wird jetzt auch offen der Name von Gesundheitsminister Jens Spahn als Kandidat für den Vorsitz ins Spiel gebracht. Bisher will er im Team mit Laschet „nur“ Stellvertreter werden.

Ein Wettlauf mit zusammengebundenen Füßen

Je näher der CDU-Parteitag rückt, auf dem Anfang Dezember ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll, desto kälter wird die Luft zwischen den Unionsparteien. Da hilft alles Säuseln Söders nichts, wie großartig Merkel in der Pandemie regiere; alle Beteuerungen aus dem Norden, man freue sich über Söders gute Werte, wirken aufgesetzt.

Das gilt spätestens, seit die CSU ihren Parteitag, der im November hatte stattfinden sollen, auf das Wochenende nach dem CDU-Treffen verschob. Es ist wie beim Skat, wo man gerne hinten sitzt, um entscheiden zu können, ob man die auf dem Tisch liegenden Karten mit einem Trumpf überbietet oder nur eine überflüssige Karte abwirft.

Die CDU-Anwärter müssen also kraftvoll auf dem Parteitag für sich als den jeweils besten Vorsitzenden werben – und dabei fürchten, dass eine Woche später der CSU-Vorsitzende die Kanzlerkandidatur für sich beansprucht. Es ist ein Wettlauf mit zusammengebundenen Füßen.

Der Chef der mit ihren vielen Stimmen für die Vorsitzendenwahl einflussreichen Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, hat bereits gefordert, Söder müsse vor dem CDU-Parteitag sagen, ob er kandidieren wolle. Die Noch-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat mitgeteilt, wer CDU-Vorsitzender werde, habe auch den Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. So hatte sie das schließlich auch mal vorgehabt. Bis sie aufgab.

Womit die Sache eine nächste widrige Wendung für die CDU nahm. Denn wer sollte überhaupt die Entscheidung treffen, ob man Söder vor dem Dezember die Kanzlerkandidatur anträgt? Kramp-Karrenbauer hat keine Prokura mehr. Laschet, Merz und Röttgen haben sie vor dem Parteitag auch nicht. Merkel ist zwar mutmaßlich noch bis zum Herbst Kanzlerin, in der Partei aber ohne Führungsamt.

Ausgestattet mit einer weltweit bekannten und vielfach anerkannten Regierungschefin sowie ausgezeichneten Umfragewerten, wirkt die Christlich Demokratische Union wie eine auf Hochglanz polierte Karosse, bei der niemand am Steuer sitzt.