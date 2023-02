Mit dem Ende der Corona-Pandemie entfallen in diesen Tagen nicht nur die meisten Einschränkungen im körperlichen Miteinander. Auch die Freunde des deftigen verbalen Schlagabtauschs durften hoffen, wieder auf ihre Kosten zu kommen – und wurden nicht enttäuscht.

Denn gleich ob CSU-Söder, Freie-Wähler-Aiwanger oder die Grünen – gut sieben Monate vor der bayerischen Landtagswahl wollte niemand hintanstehen, das ohnehin bescheidende Niveau der meisten Wortbeiträge des rheinischen Karnevals durch noch dürftigere, aber um so krachledernere Aschermittwochskalauer zu unterbieten. Umso bemerkenswerter an der jahreszeittypischen Darbietung bayerischer Brachialrhetorik war, was nicht gesagt wurde.

Was Söder nicht gesagt hat

Denn mochte sich Söder mit seinem Urteil über die „schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte“, selbst zitieren, so dürfte er es nicht leicht haben, „sein“ schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten für die CSU aus dem Jahr 2018 wesentlich zu verbessern. Einen Nimbus als Landesvater hat sich Söder in den fünf Jahren an der Spitze des Freistaats jedenfalls nicht erworben, anders als vormals der Grüne Kretsch­mann in Baden-Württemberg. Außerhalb des eigenen Lagers ist der Ministerpräsident allenfalls bei den Anhängern der Freien Wähler einigermaßen gelitten.

So ist es nur konsequent, dass Söder den 2018 mit der Anbiederung an die AfD und einem Wahlkampf gegen die Merkel-CDU versemmelten Anspruch auf eine absolute Mehrheit nicht erneuert hat. Es zeugt von Realismus, aber auch von der Schwäche der einst machtverwöhnten CSU, dass der Spitzenkandidat sich schon jetzt auf eine Koalition mit den Freien Wählern festgelegt hat.

Dabei repräsentieren beide Parteien eher das ländlich-grüne Bayern und weniger das der Metropolen, die langsam, aber sicher politisch ergrünen – und die hohe Kunst bestünde doch wohl darin, dem Volk in Passau genauso aufs Maul zu schauen (aber nicht danach zu reden) wie in München-Pasing.