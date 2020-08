Söder zu Corona-Testpanne : „Wir waren Vorreiter, aber natürlich sind Fehler passiert“

Aktualisiert am

Nach der schweren Panne bei den Corona-Tests an bayerischen Autobahnen habe Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml ihm zweimal ihren Rücktritt angeboten, sagt Markus Söder. Doch er habe weiter Vertrauen zu ihr.

Ministerpräsident und Gesundheitsministerin: Söder und Huml am Donnerstag in München. Bild: dpa

Nach der Panne bei Corona-Testergebnissen in Bayern hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einen „großen Fehler“ eingestanden und Konsequenzen angekündigt. „Wir waren Vorreiter, aber natürlich sind Fehler passiert“, sagte Söder am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der bayerischen Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München.

Die bayerische Staatsregierung hatte am Mittwoch eingestehen müssen, dass die Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern weitaus größere Ausmaße haben als bisher bekannt. 44.000 Reiserückkehrer warteten demnach noch auf die Ergebnisse ihrer Tests an bayerischen Autobahnen, darunter auch 900 positiv Getestete.

Huml habe ihm zwei Mal ihren Rücktritt angeboten, sagte Söder. Sie habe ihm aber auch versichert, sie wolle „diese Scharte auswetzen“. Er habe weiter Vertrauen zu Huml. Nun gehe es darum aus dem „großen Fehler“, der passiert sei, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So würden etwa Personalkapazitäten ausgebaut. Das System der Testungen sei umgebaut worden, so Söder.