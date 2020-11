Umfrage : Söder liegt bei K-Frage vorn

Aktualisiert am

Wer eignet sich am besten als Kanzlerkandidat der Union? In einer Umfrage schneiden Markus Söder und Jens Spahn besser ab als die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz.

Könnten alle Deutschen über den Kanzlerkandidaten der Union abstimmen, hätten nach einer Umfrage wohl zwei Männer die Nase vorn, die gar keinen Anspruch darauf angemeldet haben: 58 Prozent der Befragten halten den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für geeignet, 37 Prozent Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), wie aus dem am Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ hervorgeht.

Die Bewerber um den CDU-Vorsitz – und damit die potenziellen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 – liegen dahinter: Friedrich Merz halten 30 Prozent für geeignet, Armin Laschet 27 Prozent und Norbert Röttgen 25 Prozent. Befragt wurden 1347 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte.

Der Nachfolger der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sollte eigentlich auf einem Parteitag am 4. Dezember bestimmt werden. Der fiel wegen der Corona-Pandemie aber aus. Nun will man am 16. Januar entscheiden.