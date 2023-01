CSU-Klausur im Kloster Banz : Söder lädt Lehrer nach Bayern ein

Die Bezahlung von Lehrern sei in Bayern besser als in anderen Bundesländern, sagt der CSU-Chef. Damit wolle man werben. Von einer Begrenzung der Amtszeit des Ministerpräsidenten will Söder nichts mehr wissen.

Blickt hoffnungsvoll in das Wahljahr: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am 18. Januar 2023 bei der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im Kloster Banz Bild: dpa

CSU-Chef Markus Söder will bundesweit Lehrer dafür gewinnen, an bayerischen Schulen zu unterrichten. „Wir laden ein, nach Bayern zu kommen“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch in einer Pressekonferenz nach seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz. Die Bezahlung von Lehrern sei in Bayern besser als in anderen Bundesländern. Damit wolle man werben, um die Situation an den Schulen zu verbessern. Lehrerinnen und Lehrer, die sich für einen Umzug entscheiden, würden Unterstützung erhalten.

Das Wohl von Kindern und Jugendlichen stehe für ihn „an erster Stelle“, sagte Söder. Der CSU-Chef kündigte an, dass Bayern einen Rechtsanspruch für die Ganztagsbetreuung umsetzen werden.

Mit Blick auf die berufliche Ausbildung äußerte Söder, dass die Meisterausbildung in Bayern künftig kostenfrei sein soll. Der Freistaat wäre dann das erste Bundesland, in dem angehende Meister in Industrie und Handwerk für ihre Weiterbildung kein Geld mehr zahlen müssten. Dies werde etwa 100 Millionen Euro pro Jahr Kosten, sagte Söder. Das sei für große Teile Bayerns, gerade den ländlichen Raum, aber auch „ein ganz wichtiges Signal“.

Söder kann sich Ministerpräsidentenamt über 2028 hinaus vorstellen

Entgegen früherer Aussagen kann sich der CSU-Chef eine Amtszeit als Ministerpräsident auch über das Jahr 2028 hinaus vorstellen. „Sollte 2028 der Wunsch da sein und die Kraft“, dass er wieder kandidiere, werde er dies tun, so Söder.

2018 hatte Söder sich für eine Begrenzung der Amtszeiten für bayerische Ministerpräsidenten auf zehn Jahre stark gemacht. Nachdem ihm jedoch die Opposition im Landtag bei der dafür notwendigen Verfassungsänderung ihre Stimmen verweigerte, scheiterte der Plan. Die Opposition warf Söder damals vor, die Verfassung aus rein wahltaktischen Gründen ändern zu wollen und verglich ihn mit dem damaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

Söder selbst hatte bislang immer betont, dass er sich auch ohne Verfassungsänderung an die zehn Jahre gebunden fühle. Am Mittwoch sagte er, für ihn gelte bei der Frage der Amtszeit nun nicht mehr „zehn, sondern zehn-plus“. Der CSU-Chef ist seit 2018 Ministerpräsident, nach seinem ursprünglichen Plan würde seine Amtszeit auch im Falle eines Wahlsieges spätestens 2028 enden.

Mit Blick auf die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober sagte Söder, der Start hier, bei der Winterklausur der Landtagsfraktion, „stimmt mich hoffnungsvoll“. Die Messlatte für seine Partei setzte er niedrig an. „Ziel ist eine stabile Mehrheit“, sagte er. Wenn das Ergebnis der CSU mehr werde als 2018, „ist es schön“. Er sagte, es gehe jetzt nicht um eine Prozentdiskussion.

2013 hatte die CSU bisher letztmals eine absolute Mehrheit im bayerischen Landtag erlangt. 2018 hatte die Partei bei der Landtagswahl 37,2 Prozent erzielt.

Die CSU lag in einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks („Bayerntrend“) aus der vergangenen Woche bei 38 Prozent. Das war ein Prozentpunkt mehr als im Oktober. Die Grünen blieben bei 18 Prozent, die Freien Wähler verloren einen Prozentpunkt und lagen bei zehn Prozent. Das würde für eine Fortführung der Koalition mit der CSU reichen. Die AfD konnte einen Prozentpunkt zulegen und kam auf 13 Prozent. Die SPD lag bei neun Prozent und verlor damit einen Prozentpunkt. Die FDP lag bei vier Prozent (plus eins).