Neue Corona-Verordnung : Söder setzt auf „Krankenhausampel“ statt auf Inzidenz

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder will bei der Pandemiebekämpfung „ein neues Kapitel“ aufschlagen. Das Vorhandensein von Impfstoffen führe dazu, dass sich „die Gefährdungslage der Bevölkerung deutlichst reduziert hat“. Dem Kriterium „Schutz des Lebens“ werde man inzwischen weitgehend gerecht, ebenso dem zweiten Kriterium, eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, sagte Söder am Donnerstag bei einem Pressegespräch in München.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



In der nächsten Kabinettssitzung am kommenden Dienstag will Söder sich deshalb mit dem Koalitionspartner Freie Wähler darauf verständigen, unabhängig von der Inzidenz die Drei-G-Regelung anzuwenden. Das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete Zugang etwa zu Restaurants bekommen sollen; für Treffen in privaten Räumen gilt die Drei-G-Regel nicht.

Medizinische Masken reichen zum Einkaufen aus

Die Pflicht zum Tragen von FFP-2-Masken soll gelockert werden, fortan sollen auch medizinische Masken etwa beim Einkaufen ausreichen. Die Pflicht zum Tragen von Masken im Außenbereich soll komplett entfallen. In Clubs und Diskotheken soll von Oktober an, wenn der Schulbeginn gut überstanden ist, die Drei-G-Regel gelten, dann allerdings mit PCR-Test.

Zudem sollen Warnstufen eingeführt werden, die sich auf die Krankenhausbelastung beziehen. „Wir werden entsprechende Bettenzahlen definieren“, sagte Söder. Je nach Auslastung der Kliniken und der Zahl der Corona-Erkrankungen mit Langzeitfolgen werde es eine gelbe und rote Warnstufe geben, bei denen dann jeweils strengere Auflagen gelten würden. Für die rote Warnstufe sei die Belegung der Intensivbetten relevant.

In den Schulen soll der Präsenzunterricht nach den Ferien mit vermehrten Tests, mit Impfungen und einer vorläufigen Maskenpflicht auch am Sitzplatz gesichert werden. In weiterführenden Schulen seien drei Tests je Woche geplant, in Grund- und Förderschulen sollen die Lollitests eingeführt werden, die genauere Ergebnisse lieferten. Bei Letzteren werde auch geprüft, inwiefern sie für Kitas eingesetzt werden könnten.

Mehr zum Thema 1/

Die Quarantäneregelung an Schulen soll entschärft werden. Wenn etwa ein Schüler positiv auf Corona getestet werde, müsse nicht mehr automatisch die ganze Klasse in Quarantäne gehen, sagte Söder. Stattdessen sollen die Mitschüler dann eine Woche lang täglich getestet werden. Söder kündigte zudem an, dass auch die Impfkampagne weiter intensiviert werden solle, gerade auch in den sozialen Netzwerken. Hier müsse es darum gehen, den Verunsicherten neue Angebote zu machen und gezielt Falschinformationen zu widerlegen.

Söder sagte, er sehe eine realistische Chance, dass sich am Ende 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung impfen lassen würden. Dazu beitragen werde auch, dass die Corona-Tests von Oktober an kostenpflichtig würden (außer in Schulen). Einen weiteren Lockdown werde es nicht geben. Das wäre aus Söders Sicht „nicht verhältnismäßig“, weil man „alle Geimpften und alle Genesenen gar nicht in deren verfassungsmäßigen Rechten einschränken“ könne. „Das wäre verfassungswidrig.“

„Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat“

Derweil rief Söder die Union dazu auf, „Nebendebatten“ zu beenden, auch die, ob Armin Laschet bis zur Bundestagswahl der gemeinsame Kandidat von CDU und CSU bleiben könne. Einen Austausch des Kandidaten, etwa zu seinen Gunsten, nannte Söder „völligen Unsinn“; das habe er „immer gesagt“. Derlei habe es auch nie gegeben, werde es nie geben, „Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat und wir unterstützen das.“

Das werde man in zwei Wochen auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg sowie auf der Abschlusskundgebung zwei Tage vor der Wahl auf dem Nockherberg „sehr deutlich dokumentieren“. „Ich bin der festen Überzeugung, dass er ein starker Kanzler sein wird“, sagte Söder. Laschet werde immer wieder wegen Nebensächlichkeiten hinterfragt, es werde viel zu wenig auf seine Leistungen geachtet. Er rechne damit, dass sich die Kompetenz des Unionskandidaten nun in den Fernsehdebatten durchsetzen werde.

Die Union solle den Wählern klarmachen, dass Deutschland an einer „historischen Weggabelung“ stehe. Es gehe um die Frage, ob die Republik auch künftig von einer „bürgerlichen Regierung“ oder von einer „Linksregierung“ geführt werde. Auch eine Ampel würde laut Söder Deutschland „in eine ganz andere Richtung“ führen.

Die CSU wolle ihren Beitrag leisten, dass es dazu nicht komme. Söder warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen: Die CSU könne sich nie ganz abkoppeln vom Bundestrend.