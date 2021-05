Fraktur : Am Pult der Zeit

Über viele Jahrzehnte, womöglich Jahrhunderte, gehörte das Rednerpult zur Rede wie Subjekt, Prädikat, Objekt. Selbst in Zeiten, in denen alles wild durcheinanderging und Millionen Menschen meinten, ihre politische Meinung kundtun zu müssen, machte es zumeist deutlich, wer wirklich das Wort hat, und blieb so ein Bekenntnis zur alten Ordnung oder zumindest zum Frontalunterricht.

Hinzu kamen praktische Vorteile: Als Rhetor konnte man auf dem Pult einen Bierkrug abstellen, und wenn man kurz den Faden verloren hatte, dem Publikum leutselig zuprosten. Obschon kein Tisch, eignete sich das Pult dazu, mal so richtig auf den selbigen zu hauen. Wem vor Aufregung die Knie schlotterten, dem gab es Halt und Sichtschutz. Außerdem bot es Platz für knackige politische Botschaften, was vor allem dann gut war, wenn der am Pult nicht zum Punkt kam.

Aus und vorbei. Die Pandemie hat nicht nur das langsame Sterben des Faxgeräts beschleunigt, sondern auch die Abwicklung des Rednerpults. Neuerdings werden politische Reden gerne im Sitzen gehalten, an einem Schreibtisch oder in einem Wohnzimmer. Ein Pult würde da nur stören. Sein Verschwinden hat freilich schon lange vorher begonnen, spätestens mit der Degradierung der Kanzel in katholischen Kirchen zugunsten des ärmlichen Ambos.

In politischen Hochämtern dürften es dann die Freien Demokraten gewesen sein, die als erste auf ein Rednerpult verzichteten. Es sollte natürlich kein Zeichen des Verzichts sein, das wäre nicht FDP. Wohl aber ein Signal, dass der Mensch auch ohne Stütze auskommt, wenn er nur genügend Beinfreiheit hat.

Habecks Rede wirkte arg einstudiert

Es spricht für die FDP oder vielleicht auch gegen die anderen Parteien, dass diese offenbar meinten, es ihr nachtun zu müssen. Zum Beispiel Olaf Scholz von der SPD. Interessant bei seiner Rede auf dem jüngsten Parteitag war, dass das Pult zwar keine Funktion hatte, aber noch im Raum war. Gerade so wie die eigene Parteiführung.

Robert Habeck sprach auf dem Grünen-Parteitag gänzlich frei – wobei, na ja. Gerade weil er kein Pult vor sich hatte, auf dem er sicherheitshalber ein paar Stichpunkte zur Pendlerpauschale oder Bafin hätte platzieren können, wirkte die Rede arg einstudiert. Man merkte außerdem, dass seine Lässigkeit darauf angewiesen ist, sich irgendwo auflehnen, anlehnen oder hinlümmeln zu können.

Ecce Armin

Armin Laschet sprach auf dem CDU-Parteitag wie seine Konkurrenten um den Parteivorsitz am Rednerpult. Markus Söder dürfte da schon die passenden Sprüche auf den Lippen gehabt haben: „Pult statt Kult.“ Oder: „Die CDU ist vielleicht am Pult der Zeit, aber nicht am Puls der Zeit.“ Doch es kam anders. Am Schluss seiner Rede nämlich trat Laschet neben das Pult, ganz so, als komme er nun aus der Deckung und zeige sich ganz unverstellt als Mensch. Ecce Armin.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat diesen Move beim jüngsten Parteitag fortentwickelt. Mehrfach verließ er das Rednerpult, um dann doch wieder zu ihm zurückzukehren. Er behandelte es wie eine Tanzpartnerin, die man mal umgarnt wie eine Großspenderin, der man aber auch mal die kalte Schulter zeigt, damit sie weiß, dass man einer von denen ist, die lieber nicht regieren als falsch regieren.

Wenn die Pandemie irgendwann trotz der FDP-Politik vorbei sein sollte und Lindner nicht Kandidat bei „Let’s dance“ ist, sondern Bundesminister, darf man sicher sein, dass er auf Parteitagen wie ein Motivationsguru durch die Publikumsreihen geht und beim Reden Zahnarztgattinen Kusshände zuwirft sowie befreundeten Honorarkonsuln en passant über die Glatze streichelt.

Warum nicht auch abgesägte Minister?

Die einzige Partei, die nun noch in der Lage ist, das Pult völlig neu zu denken und es fit für die Zukunft, ja, zu einem KataPULT zu machen, ist die CSU. Man konnte das zuletzt beim Empfang des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz im Garten der Münchner Staatskanzlei erleben. Als Rednerpulte dienten dort abgesägte Baumstämme, und zwar von Tannen, die angeblich sowieso schon tot waren. Welche Symbolkraft! Welche Originalität!

Vielleicht bringt das endlich auch die Freunde von der CDU auf Trab und neue Ideen. Bei Treffen der Frauenunion könnte man zum Beispiel nach vorne gebückte Männer als Rednerpulte benutzen, auf Parteitagen abgesägte Minister. Wie sagt Söder immer: Wir müssen den Menschen Inspiration bieten.