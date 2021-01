Markus Söder : „Impfungen sind einzige Langfriststrategie gegen Corona“

Um die Impfbereitschaft in Deutschland zu erhöhen, fordert Söder eine möglichst rasche Impfung von Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens. Zudem will er eine schnellere Zulassung von Impfstoffen, die „sogar in Lizenz“ hergestellt werden sollten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert einer Zeitung zufolge eine möglichst rasche Impfung von Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. „Zu viele Fake News geistern immer noch durch das Netz“, sagt Söder der „Bild am Sonntag“ einem Vorabbericht zufolge. Daher sei es nötig, „dass in naher Zukunft die Spitzen des Staates und der Bundesländer sowie andere Personen des öffentlichen Lebens als Vorbilder mit gutem Beispiel vorangehen“.

Angesichts der aktuellen Lage fordert der CSU-Chef außerdem eine deutliche Nachbesserung bei der Impfstoff-Strategie der EU. „Alle Verfahren müssen massiv beschleunigt werden: die Bestellung und Produktion von Impfstoff auch mit nationalen Kapazitäten. Zudem die schnellere und trotzdem gründlich geprüfte Zulassung von neuen Impfstoffen ähnlich wie in Großbritannien.“

Wenn möglich, soll Impfstoff nach Söders Wunsch „sogar in Lizenz bei anderen Firmen in Deutschland“ hergestellt werden. „Es ist schwer zu erklären, dass ein sehr guter Impfstoff in Deutschland entwickelt, aber woanders schneller verimpft wird.“ Außerdem brauche es mehr Planungssicherheit im Prozess. „Es ist schwierig, dass wir in Deutschland nur die Hälfte der gelieferten Impfdosen verimpfen dürfen, weil die Sorge besteht, für die Auffrischung keinen weiteren Impfstoff mehr zu bekommen.“

Söder betonte, dass Impfungen die „einzige Langfriststrategie gegen Corona“ seien. „Wir können unser Land nicht endlos narkotisieren und nur durch Schulden finanzieren. Daher ist das Impfen auch finanziell langfristig der bessere Weg“, sagte Söder. „Die Frage, wie wir Corona wirtschaftlich überstehen, hängt eng zusammen mit der Frage, wie schnell wir mit der Impfung durch sind.“