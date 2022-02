CSU in Bayern : Söder bildet Kabinett um

CSU-Generalsekretär Markus Blume wechselt ins bayerische Kabinett und wird neuer Wissenschaftsminister. Er löst damit den bisherigen Minister Bernd Sibler ab. Zu seinem Nachfolger als Generalsekretär wird der frühere Staatssekretär im Bundesinnenministerium Stephan Mayer berufen. Der bisherige Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) soll neuer Bau- und Verkehrsminister werden. Die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf wird neue Familienministerin. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag an.

Söder begründete die Umbildung seiner Regierungsmannschaft mit einer bevorstehenden „Schicksalswahl“ für die CSU. Die Kabinettsmitglieder müssten „Local Heros“ sein und vor Ort die meisten Stimmen sammeln, sagte Söder in München. „Ich bin überzeugt, dass eineinhalb Jahre vor der Wahl der richtige Zeitpunkt ist.“ Den scheidenden Kabinettsmitgliedern attestierte er eine „sehr gute Arbeit“.

Die CSU liegt in den Umfragen bei Werten um die 35 bis 36 Prozent und damit noch hinter dem schlechten Ergebnis der Wahl 2018. Söder selbst hatte wiederholt erklärt, dass er nicht mehr an die für die CSU früher immer angepeilte absolute Mehrheit reichen werde und eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern das Ziel sei.

Die Sitzung zum Umbau des Kabinetts hatte unter größter Geheimhaltung und Handy-Verbot begonnen. Söder (CSU) hatte angekündigt, die Minister und Staatssekretäre vorzustellen, mit denen er in die Landtagswahl im Herbst 2023 ziehen will. Über die Neubesetzung in diversen Ministerien war in den vergangenen Tagen und Wochen viel spekuliert worden.