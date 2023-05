Nach dem ersten Knall tat sich – ganz wie geplant – noch nichts. Mit einer sogenannten Vergrämungssprengung verscheuchte Sprengmeister Michael Schneider am Sonntagmittag um kurz vor 12 Uhr zunächst alle Vögel, die sich noch auf der maroden Rahmedetalbrücke der Autobahn 45 befanden. Nach 30 Sekunden drückte Schneider gleichzeitig auf die beiden Auslöser an seinem Sprengcomputer. Dann ging die Brücke wie geplant in die Knie, und eine dicke, braune Staubwolke stieg auf. In der Lüdenscheider Innenstadt, wo sich in sicherer Distanz mehrere Tausend Bürger zum Public Viewing versammelt hatten, brach Jubel aus.

Anfang Dezember 2021 musste die Brücke von einem Tag auf den anderen nicht nur für Lastwagen, sondern für den kompletten Verkehr gesperrt werden. Anders als bei vorherigen Inspektionen hatten Ingenieure gravierende Schäden an dem Bauwerk aus den Sechzigerjahren festgestellt. Lüdenscheid und das Sauerland sind seither schwer von Lärm und Dreck des Ausweichverkehrs getroffen. Da die A 45 zu den zentralen deutschen Verkehrsachsen zählt, sehen Unternehmen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus ihre Lieferketten bedroht; der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm.

Sprengstoff gestaffelt gezündet

Die Rahmedetalbrücke ist zum Symbol für die katastrophalen Folgen des Sanierungsstaus in Deutschland geworden. Denn jederzeit könnte ein neues Lüdenscheid hinzukommen. 40.000 Brücken gibt es in Deutschland, und eine erste „Brückenbilanz“, die Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) kurz nach seinem Amtsantritt vorlegte, fiel schockierend aus. 4000 von ihnen – und damit 2700 mehr als bisher bekannt – sind „modernisierungsbedürftig“.

Am Sonntag war Wissing ebenso wie der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) in Lüdenscheid, um die Sprengung aus der Nähe mitzuerleben. Der Brückenabbruch per Sprengung markiert nach Einschätzung des Bundesverkehrsministeriums einen „Meilensten“ auf dem Weg zu einem schnellstmöglichen Neubau. Das Projekt stehe ganz oben auf der Prioritätenliste.

Die Sprengung war anspruchsvoll. Weil im Tal vor und hinter der Brücke Wohn- und Geschäftshäuser stehen, hatte der erfahrene Sprengmeister Michael Schneider nur einen Spielraum von eineinhalb Metern auf beiden Seiten. Damit die 453 Meter lange Fahrbahn senkrecht nach unten fiel, fand eine sogenannte Faltsprengung statt, für die der in insgesamt 2035 Bohrungen eingebrachte Sprengstoff nach vorab berechnetem Muster gestaffelt gezündet wurde.

„Es hätte nicht besser laufen können“

Zunächst klappten die Pfeiler wie ein Zollstock zusammen, danach stürzte der Oberbau senkrecht in das in den vergangenen Wochen aus rund 100.000 Kubikmeter Erdreich im steilen Tal unter der Brücke aufgehäufte Fallbett. Zum Schutz vor der Druckwelle der Explosion und gegen den Schutt, der den Hang herunterrutschen könnte, errichtete das Sprengteam eine Mauer aus mit Erde und Wasserbehältern beladenen Überseecontainern.

Kurz nach der Sprengung, die Staubwolke hatte sich noch nicht verzogen, war der Sprengmeister erleichtert und hochzufrieden. „Die Brücke ist wirklich ganz exakt nach unten gefallen“, sagte Schneider im WDR. „Es hätte nicht besser laufen können.“ Noch bis Anfang Juni wird es nun dauern, bis die Brückentrümmer aus dem Tal fortgeräumt sind. Mehr als 90 Prozent des Materials kann recycelt werden.

Auch wenn es noch mehrere Jahre dauern wird, bis die neue Talquerung fertig ist, so ist die (ursprünglich schon für Dezember geplante) Sprengung für die Region das erste Hoffnungszeichen, dass es nun wirklich vorangeht. Wann genau die neue Brücke für den Verkehr freigegeben werden kann, ist noch nicht klar. In Lüdenscheid hofft man, dass es Ende 2026 so weit ist. Fest steht: Es wird schneller gehen als sonst üblich. Weil der Neubau als Ersatzbau eingestuft wird, ist kein Planfeststellungsverfahren nötig.

Viel zu tun gibt es auch in unmittelbarer Nachbarschaft: Nach der Sprengung der Rahmedetalbrücke muss Sprengmeister Schneider mit seinem Team zum nächsten Auftrag nur wenige Kilometer weiterziehen. In Kürze soll die Sterbeckebrücke gesprengt werden. Allein an der auch Sauerlandlinie genannten A 45 gibt es mehr als 60 Brücken – die alle erneuert werden müssen. Bis die Sauerlandlinie komplett saniert ist, wird es noch mindestens bis 2035 dauern.