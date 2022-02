Ministerin will „kleinen Höcke“ in den Ruhestand schicken

AfD-Richter Maier : Ministerin will „kleinen Höcke“ in den Ruhestand schicken

Weil der radikale AfD-Politiker Jens Maier den Wiedereinzug in den Bundestag nicht schaffte, will er wieder als Richter arbeiten. Sachsens Justizministerin Meier grübelt schon länger, wie sie das verhindern kann. Nun hat sie einen Plan.

Will wieder als Richter arbeiten: Jens Maier bei einer AfD-Kundgebung in Dresden im Dezember 2018 Bild: dpa

Am Freitag gab Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) zwei Briefe in die Post. Einer ging an Jens Maier, den einstigen AfD-Abgeordneten, der nach seiner Niederlage bei der Bundestagswahl im vergangenen September beim Ministerium einen Antrag auf Rückkehr in sein früheres Amt als Richter gestellt hatte. Bis zu seinem Einzug in den Bundestag 2017 war der aus Bremen stammende Maier zwanzig Jahre lang am Landgericht Dresden Richter für Zivilsachen gewesen und hat damit einen gesetzlichen Anspruch auf eine gleichwertige, allerdings nicht die gleiche Stelle. Die Justizministerin teilte ihm nun mit, dass ihm vom 14. März an eine Stelle als Richter am Amtsgericht Dippoldiswalde zugewiesen ist. Osterzgebirge also statt Landeshauptstadt.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Damit sei der formale Anspruch Maiers auf Rückkehr erfüllt, erklärte Ministerin Meier, die mit ihrem zweiten Brief allerdings sicherstellen will, dass Maier nicht mehr Recht in Sachsen sprechen kann. Das zweite Schreiben schickte sie an das Richterdienstgericht in Leipzig. Darin beantragte sie, Jens Maier „zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege ab dem 14. März 2022 vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte zu untersagen“.

Sollte das Gericht dem Antrag folgen, müsste Maier in den Ruhestand versetzt werden und bekäme dann ein – freilich unterhalb seiner Bezüge liegendes – Ruhegehalt. Die Ministerin beruft sich auf die Paragraphen 31 und 35 des Deutschen Richtergesetzes, wonach ein Richter dann in den Ruhestand versetzt werden kann, wenn objektive Tatsachen gegen dessen Verfassungstreue, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Neutralität oder Integrität der Amtsführung vorliegen und die Gefahr einer Justizkrise besteht.

Maier sieht sich als „kleiner Höcke“

Katja Meier, die sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, sieht Letzteres als gegeben an. Sie verwies auf die heftige öffentliche Debatte den vergangenen Wochen, die Einwände aus der Richterschaft selbst sowie von Institutionen wie dem Zentralrat der Juden in Deutschland oder dem Internationalen Auschwitz Komitee gegen eine Weiterbeschäftigung Maiers im Justizdienst. Die „gravierende Erschütterung des Vertrauens in die sächsische Justiz“ habe sich durch diese Debatte „vielfach manifestiert“. Denn Sachsens Verfassungsschutz beobachtet Maier seit längerem schon als Rechtsextremisten.

Maier gehörte dem offiziell aufgelösten nationalistisch-völkischen „Flügel“ der AfD an und ist glühender Verehrer des ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachteten thüringischen AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Maier bezeichnet sich selbst als „kleiner Höcke“. Darüber hinaus macht er aus seiner fremdenfeindlichen sowie die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnenden Haltung keinen Hehl. Im Internet bezeichnete er Muslime als „Gesindel“ und „Schleiereulen“, lobte die verfassungsfeindliche NPD als „einzige Partei, die immer zu Deutschland gestanden“ habe. Er verteidigte auf einer Veranstaltung den norwegischen Terroristen Andres Breivik mit den Worten, dieser sei „aus Verzweiflung“ über Zuwanderer zum Massenmörder geworden, und er forderte, den „deutschen Schuldkult endgültig“ zu beenden.

Unter anderem wegen solcher Aussagen hatte das Landgericht Dresden ein Disziplinarverfahren gegen Maier wegen des Verstoßes gegen das richterliche Mäßigungsgebot eingeleitet, das 2017 mit einem Verweis endete, den Maier akzeptierte. Die einstige sächsische AfD-Vorsitzende Frauke Petry wiederum hatte wegen Maiers Äußerungen vergeblich ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt. Maier verharmlose politischen Extremismus, er stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und habe der Partei erheblichen Schaden zugefügt, hieß es in der Begründung. Die Parteibasis allerdings wählte Maier 2017 dennoch auf Listenplatz 2, sodass er in den Bundestag einzog.

Von CDU und Linken geschlagen

Vier Jahre später allerdings ging das schief, Maier verlor in Dresden gegen die Kandidaten von CDU und Linken, und auch sein vermeintlich vorteilhafter Listenplatz nützte ihm diesmal aufgrund der vielen Direktmandate, die die Partei im Freistaat gewonnen hat, nichts. Eine Beschäftigung als juristischer Berater in der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen zerschlug sich, weshalb der gerade 60 Jahre alt gewordene Maier im Dezember schließlich einen Antrag auf Rückkehr ins Richteramt gestellt hatte.

„Wer durch staatliche Behörden als Rechtsextremist eingestuft wird, kann kein glaubwürdiger Repräsentant der rechtsprechenden Gewalt sein und beschädigt das Ansehen der Rechtspflege in der Öffentlichkeit schwerwiegend“, urteilte nun Ministerin Meier. Sie erklärte, „alle bestehenden Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen“ zu wollen und die „unverrückbaren Prinzipien des Rechtsstaats zu bewahren“. Dennoch bleibt der Fall für sie vorerst ein Problem. Denn ob der nun von ihr vorgeschlagene Weg erfolgreich sein wird, ist nicht ausgemacht.

Die richterliche Unabhängigkeit ist ein hohes Gut, die Eingriffs-Möglichkeiten der Politik sind äußerst begrenzt. Umso größer ist der Druck, der seit Wochen auf Meier lastet. „Es macht mich bisweilen sprachlos, was mir und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium in der Sache vorgehalten wird“, erklärte die Ministerin. „Ich möchte betonen, dass wir uns auf dem Boden von absolutem juristischen Neuland bewegen und es dieses Situation so in Deutschland noch nicht gegeben hat.“ Die rechtlichen Hürden seien „außerordentlich hoch“.

Allerdings bleiben auch noch zwei weitere Alternativen, sollte der Weg über das Richterdienstgericht scheitern: Das Amtsgericht Dippoldiswalde, wohin Jens Maier ab Mitte März abgeordnet wird, könnte ein Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten. Und schließlich hätte auch der sächsische Landtag die Möglichkeit, eine Richteranklage zu erheben. Doch insbesondere Letzteres wäre ebenfalls juristisches Neuland.