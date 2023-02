So will Lauterbach den Warntext für Arzneimittel gendern

„Zu Risiken und Nebenwirkungen“ : So will Lauterbach den Warntext für Arzneimittel gendern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in Berlin. Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will wie angekündigt den vorgeschriebenen Warntext in der Medikamentenwerbung ändern. Im Referentenentwurf eines neuen Gesetzes, in dem es vorrangig darum geht, Lieferengpässe von Arzneimitteln zu verringern, will das Bundesgesundheitsministerium auch das Heilmittelwerbegesetz ändern. Dieses schreibt werbenden Pharmaunternehmen bisher einen weithin bekannten Hinweis vor: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Risiken und Nebenwirkungen bleiben bestehen, doch am Rest ändert sich einiges. Denn Lauterbach will den Warntext sprachlich anpassen und die Berufsbezeichnungen gendern. Sein Vorschlag, über den noch das Kabinett und der Bundestag beraten müssen, lautet: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke.“ Das Ministerium begründet die Änderung in der Sache recht knapp. „Durch die Änderung soll gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden“, heißt es im Referentenentwurf.

Für die Umstellung soll es dem Entwurf zufolge eine Übergangszeit von fünf Monaten nach Inkrafttreten der Reform geben. Laut dem Heilmittelwerbegesetz muss der Hinweis bei Werbung „außerhalb der Fachkreise“ gut lesbar und von übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt angegeben werden. In der Fernsehwerbung muss er vor neutralem Hintergrund gezeigt und gleichzeitig vorgelesen werden.

Mehr zum Thema 1/

In der Begründung des Entwurfs, also gewissermaßen der Packungsbeilage der Reform, schlüsseln die Beamten denn auch auf, welche Folgen das beabsichtigte Gesetz unter anderem für Verwaltung und Wirtschaft haben dürfte. Pharmaunternehmen entstehe durch die Änderung des Textes ein „einmaliger Umstellungsaufwand“, zu dem es aber „keine belastbaren Zahlen“ gebe. „Der mit der Regelung verbundene Umstellungsaufwand sollte jedoch gering ausfallen“, schreibt das Ministerium. Weil der neue Warnhinweis aber länger ist als der alte – die Länge des Pflichttextes steigt um knapp 36 Prozent von 101 auf 137 Zeichen –, könnten auf die Unternehmen in der Rundfunkwerbung höhere Kosten zukommen, weil die Werbespots ja möglicherweise „marginal“ länger werden. Das Ministerium hält sich gleichwohl alle Möglichkeiten offen: „Unter Umständen verlängert sich die Lesedauer nicht“.

Eine gesellschaftliche Wirkung verspricht sich das Gesundheitsministerium von der eigenen Reform aber offenbar nicht. Unter dem Punkt „Weitere Gesetzesfolgen“ schlüsselt das Gesundheitsministerium die nicht in Geld oder Arbeitsstunden bezifferbaren Effekte der geplanten Reform auf. Und da heißt es nur: „Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind nicht zu erwarten, weil mit dem Gesetz keine Regelungen getroffen werden, die sich spezifisch auf die Lebenssituation von Frauen und Männern auswirken.“