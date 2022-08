Putin und die AfD : Kalt im Herzen

Die Partei will die Abstiegsängste vieler Bürger angesichts von Inflation und Energiekrise für sich nutzen. Ihre Erzählung: Schuld an der Misere ist nicht Wladimir Putin, sondern die Bundesregierung. Kann das verfangen?

Eine Sache hat die AfD den Regierungsparteien voraus: Ihre Strategie steht fest. Während SPD, Grüne und FDP bei jedem Entlastungspaket aufs Neue erst einmal über die grundsätzliche Richtung ihrer Politik diskutieren müssen, wie gerade beim Vorschlag von Finanzminister Lindner zum Abbau der kalten Progression, trommelt die AfD seit Monaten in ungewohntem Gleichtakt. Die Partei hofft, die Abstiegsängste vieler Bürger angesichts von Inflation und Energiekrise nutzen zu können, um der langen Strecke von Wahlniederlagen ein Ende zu setzen. Die Bevölkerung ist in Sorge – und für die Partei soll sich das auszahlen.

Das Rezept, nach dem die AfD vorgeht, ist bekannt und erprobt. Die Ängste in der Bevölkerung heizt sie mit Endzeitszenarien weiter an, die Verantwortung für Krisen schiebt sie allein den etablierten Parteien zu. Übersetzt in die Sprache der aktuellen Lage heißt das: Deutschland steht unmittelbar vor der Massenverarmung. Und: Schuld daran ist nicht Wladimir Putin, sondern die Bundesregierung.

Fast lehrbuchhaft formulierte es der stellvertretende AfD-Vorsitzende Peter Boehringer vergangene Woche in einer Pressemitteilung zu Lindners Vorschlag, die kalte Progression zu dämpfen: Wollte man „tatsächlich eine Politik im Interesse der Bürger betreiben“, schrieb Boehringer, dann müsste etwa „die vor allem Deutschland schädigende Sanktionspolitik gegen Russland“ aufgegeben werden. Er schloss mit dem Satz: „So hingegen löst die Politik weiterhin die Probleme, die sie selbst geschaffen hat.“

Der Parteitag hat die AfD verändert

Die groteske Verharmlosung Putins hat für die AfD einen angenehmen Nebeneffekt. Indem sie behauptet, die sozialen Härten seien gänzlich hausgemacht und nicht auch die zwangsläufige Folge von Putins Krieg und der gebotenen Reaktion des Westens darauf, lenkt sie vom Umstand ab, dass sie gar keine Partei ist, von der die Bürger in der aktuellen Lage übermäßige soziale Wärme erwarten könnten. Der Einfluss jener Strömung in der Partei, die sich Sozialpatrioten nennt und für einen (lediglich für die angestammte Bevölkerung) starken Sozialstaat eintritt, wächst zwar – aber programmatisch hat sich das bislang nicht niedergeschlagen.

Kann die Erzählung der AfD verfangen? Stark war die Partei immer dann, wenn die Verunsicherung in der Bevölkerung groß war, etwa während der Eurokrise oder in den Jahren mit vielen Flüchtlingen und Einwanderern. In der Pandemie ist diese Gleichung nicht aufgegangen. Die Partei konnte aus ihrer Fundamentalopposition gegen die Corona-Politik kein Kapital schlagen. Das Volk nahm die Lage zu ernst, um den verschwörungstheoretischen Schwurbeleien der AfD zu folgen. Hinzu kam die Selbstzerfleischung der Partei, die sie nicht attraktiver machte.

Die Vorzeichen sind inzwischen andere. Der Parteitag im Juni hat die AfD verändert. Noch immer ist die Partei tief gespalten, aber der neue Vorstand kann das leidlich kaschieren. Die Führung ist homogener geworden und damit schlagkräftiger. Für seine unterwürfige Haltung gegenüber Russland, die ihm zu Beginn des Krieges noch Kritik von Parteifreunden einbrachte, muss sich der Vorsitzende Chrupalla nicht mehr rechtfertigen – sie ist jetzt die Basis für den erhofften Wiederaufstieg.

Mehr zum Thema 1/

Die entscheidende Frage wird sein, ob die Deutschen, wenn es schlimm genug wird, anfällig sind für den zynischen Nationalismus der AfD, wonach es letztlich egal ist, wie es den Ukrainern ergeht, Hauptsache, Deutschland wird nicht in Mitleidenschaft gezogen. Chrupalla zeigt sich zuversichtlich, dass die Zeit für seine Partei arbeitet: Wenn die Leute im Winter erst ihre Heizkostenabrechnung bekämen, werde man schon sehen, wie lange die Unterstützung für die Sanktionen gegen Russland anhalte.

Es fehlt an einer durchdachten Sozialpolitik

Die Ampelparteien haben schon viele Milliarden Euro in die Hand genommen, damit Chrupalla nicht recht behält. Viele weitere Milliarden dürften folgen. Doch alles Übel, das Putins Krieg mit sich bringt, wird die Politik nicht vom Volk abwenden können. Neben einer durchdachten Sozialpolitik (die noch nicht erkennbar ist) braucht es deshalb Politiker, die den Menschen die Angst nehmen und ihre Politik gut erklären.

Bundeskanzler Olaf Scholz, auf den es da zuvorderst ankäme, versuchte es zuletzt mit Aufrufen zur Solidarität und mit dem Versprechen, dass der Staat für die Menschen da sein werde. „Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das schaffen“, sagte er. Und: „You’ll never walk alone.“ Für jemanden, der so gar nicht zur großen Emotion neigt, ist das schon viel. Nach Lage der Dinge werden die kommenden Monate Scholz aber noch deutlich mehr abverlangen. Vor lauter Angst vor einer kalten Wohnung darf den Menschen nicht kalt im Herzen werden. Die AfD wartet nur darauf.