Halle-Prozess : ​Stephan B. grinst, als er sich im Attentat-Video sieht

Screenshot aus einem Zeugenvideo zur Tat. Das Bild zeigt Stephan B. auf dem Weg zum Kiez-Dönerladen, in dem er kurz darauf einen Mann erschoss. Ein anderes Video, das der Täter aufnahm, wurde im Prozess gezeigt. Bild: Jens Gyarmaty

Stephan B. schaut sich selbst dabei zu, wie er durch die Straßen von Halle marschiert, schwer atmend, in Kampfmontur, mit einer Kamera auf dem Helm, einer Waffe in der Hand. Er schießt auf die Synagogentür, aber er bekommt sie nicht geöffnet. Stephan B. kommentiert im Video sein eigenes Unvermögen. „Einmal Verlierer, immer Verlierer.“ Im Video sagt er es auf Englisch, im Gerichtssaal übersetzt es eine Dolmetscherin ins Deutsche.

Stephan B. schaut aufmerksam auf den kleinen Bildschirm vor ihm auf der Anklagebank. Sein Attentat am 9. Oktober hatte er selbst gefilmt. Vor dem Oberlandesgericht Naumburg, das in Magdeburg tagt, muss er sich nun für seine Taten verantworten. Bevor er an der Synagoge ankam, hatte Stephan B. im Video sein Weltbild dargelegt: Er glaube, dass der Holocaust niemals stattgefunden habe. Und die Juden die Wurzel allen Übels seien.

Dann fuhr er mit einem Mietwagen durch die Straßen, Hip Hop dröhnte durch die Boxen. Als Stephan B. am Mittwoch seine Fahrt durch Halle auf dem Bildschirm sieht, grinst er. Der Anwalt eines Nebenklägers schaltet sein Mikrophon ein und ruft in Richtung des Gutachters, der die ganze Zeit über auch im Saal sitzt, er möge auf das Grinsen des Angeklagten achten. Aber Stephan B. grinst so breit, dass es jedem auffällt.

Erschrockene Gesichter im Zuschauerraum

Als er im Video die Passantin Jana L. mit mehreren Schüssen tötet, erschrecken einige im Zuschauerraum. Stephan B. sitzt da wieder regungslos vor dem Bildschirm. „Verkackt, komm nicht rein“, kommentiert Stephan B. im Video. Seine Waffen hatten Ladehemmung. Er fuhr zu einem Döner-Imbiss. Das Flehen von Kevin S., den er kurze Zeit später erschoss, ist laut im Gerichtssaal zu hören. Einige Nebenkläger verlassen den Saal.

Beim Prozessauftakt am Vortag hatte Stephan B. sich noch lächerlich gemacht über diejenigen, die aus dem Döner-Imbiss über eine Hintertür geflohen waren, und ihn nicht stoppten, obwohl seine Waffe doch so lange geklemmt hätte. Das sei eine Frage der „Geisteshaltung“, ob man da dazwischen gehe oder nicht, hatte Stephan B. gesagt.

Am Vortag hatte er auch dargelegt, warum es für ihn so wichtig war, sich selbst zu filmen. Er selbst könne nur wenig ausrichten, aber durch die Veröffentlichung im Internet könnte er Nachahmer finden. Als eine besondere Schmach empfindet er es deswegen auch, vor den Augen der Internetöffentlichkeit seine rassistische Mission nicht erfüllt zu haben, so viele Juden und Muslime wie möglich zu töten.

Nach dem Mord im Döner-Imbiss lieferte er sich auf der Straße eine kurze Schießerei mit der Polizei, dabei wurde er am Hals verletzt. Dann floh Stephan B. mit dem Auto aus der Stadt. Im Radio laufen Nachrichten, es geht um den Handelsstreit zwischen China und Amerika. Bald wird der Bildschirm schwarz, aber alle im Saal, Verteidiger, Staatsanwälte, Richter, Zuschauer und Journalisten wenden den Blick nicht ab. Dann wird die Sitzung für eine Pause unterbrochen.