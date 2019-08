Giffeys Dissertation : Frösche, die ihren eigenen Sumpf austrocknen sollen

Vermutlich hat Franziska Giffey (SPD) schon gewusst, dass die FU Berlin mit der Überprüfung ihrer Dissertation ohnehin nicht im August fertig werden wird, als sie der kommissarischen SPD-Chefin Malu Dreyer den Verzicht auf den SPD-Vorsitz erklärte. Zumindest bestätigte die FU gegenüber dieser die noch andauernde Prüfung. Seit Februar prüft die Universität die Dissertation Giffeys zum Thema „Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft“, die sie 2009 beim Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft im Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der FU eingereicht hat.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Giffey untersuchte also europäische Beteiligungsprozesse, die sie selbst als Europa-Beauftragte zu verwirklichen hatte. Ihre Doktormutter Tanja Börzel leitet die Arbeitsstelle Europäische Integration am Institut und ist Direktorin des Jean-Monnet-Exzellenzzentrums „The EU and its Citizens“, außerdem ist sie Sprecherin des Exzellenzclusters „Contestation of the Liberal Script“.

Keine genauen Informationen über Prüfungskommission

Wie die FU der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigte, ist sie Vorsitzende des Promotionsausschusses, ihr Stellvertreter ist ihr Ehemann Thomas Risse, der ebenfalls am Institut lehrt und das Zentrum für Internationale Beziehungen am Otto-Suhr-Institut leitet. Anfang Juli wurde ein neuer Promotionsausschuss gewählt, der sich im Oktober neu konstituiert, Börzel gehört auch ihm an. Wie die Kommission, die Giffeys Arbeit überprüft, zusammengesetzt ist, sagt die FU nicht. Die zentrale Vertrauensperson für die Wissenschaft an der FU, Detlef Leenen, ist dabei ebenso wenig beteiligt wie die Vertrauensperson für den Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaft, Hermann Haarmann. Der Präsident der FU, Günter M. Ziegler, hätte das Verfahren leicht an sich reißen können und drei auswärtige Politikwissenschaftler mit Gutachten beauftragen können.

Dass er selbst als Mathematiker die Arbeit nicht beurteilen kann, liegt auf der Hand. Stattdessen hat er die Prüfung des Falls an den betroffenen Fachbereich zurückgegeben. Das ist ein Verfahren, was in der Wissenschaftsszene angesichts des gerade neu im Verbund mit der Berliner Humboldt-Universität und der TU errungenen Exzellenzstatus’ deutliches Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Es war von den Fröschen die Rede, die ihren eigenen Sumpf austrocknen sollen. Man folge damit dem Berliner Hochschulgesetz, heißt es an der FU, das dazu nur wolkige Bestimmungen enthält. Über die Entziehung „entscheidet der Leiter oder die Leiterin der Hochschule auf Vorschlag des Gremiums, das für die Entscheidung über die dem akademischen Grad zu Grunde liegenden Prüfungsleistungen zuständig ist“, heißt es in Paragraph 34, Absatz 8 des Berliner Hochschulgesetzes.

Die mit „Magna cum laude“ (gut) bewertete Arbeit krankt nach Auffassung von Politikwissenschaftlern nicht nur an den auf der Plattform „VroniPlag Wiki“ nachgewiesenen Paraphrasen aus Wikipedia, die nicht kenntlich gemacht wurden, den falschen Zitaten und den offenbar nicht gelesenen Primärquellen. Es sind auch inhaltliche und formale Schwächen, die von Börzel als Betreuerin schon beim Einreichen eines Exposés hätten gesehen werden müssen. Allerspätestens nach Abgabe der Arbeit hätte Börzel Giffey in deren eigenen Interesse zum gründlichen Nacharbeiten auffordern müssen.

Wer die 214 Seiten liest und am Ende auf das 31 Seiten umfassende Literaturverzeichnis stößt, sucht vergeblich nach dem Erkenntnisgewinn dieser Fallstudie, die sich faktisch auf den Wirkungsort der damaligen Europabeauftragten beim Bezirksbürgermeister beschränkt: auf Neukölln. Für eine sozialwissenschaftliche Fallstudie sei das äußerst dünn, sagen Politikwissenschaftler, die Giffeys Arbeit gelesen haben. Sie hätte Neukölln wenigstens mit Stuttgart und Hamburg vergleichen müssen, um den Horizont zu weiten und Vergleichskriterien zu schärfen, doch darauf verzichtete sie. In weiten Teilen ist die Arbeit deskriptiv, detailreich und gibt tiefe Einblicke in die Sozialstruktur des Berliner Problembezirks, aber sie ist nicht analytisch.

Mehr zum Thema 1/

Problematisch ist überdies, dass Giffey für ihre sogenannte Fallstudie, die aus verschiedenen Gründen nicht den Kriterien einer Fallstudie entspricht, Stadtteilmütter und Leiter von Jugendeinrichtungen interviewt, die teilweise in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Bezirksamt Neukölln standen. Das schränkt den Aussagewert der Antworten erheblich ein. Giffey problematisiert aber weder, dass sie in dieser Arbeit auch über ihre eigene Aufgabe schreibt, noch die Verwendung dieser Aussagen. Das Fazit am Ende liest sich wie eine PR-Schrift der EU-Kommission. Wie es Kommunen und Städten gelingt, in Brüssel überhaupt gehört zu werden, bleibt jedoch unerforscht.