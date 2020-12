Neue Studie : So profitiert die AfD vom Bevölkerungsverlust im Osten

Eingesetzt hat die Entwicklung bereits nach dem Zweiten Weltkrieg. Enorm verstärkt hat sie sich aber nach der Öffnung der Mauer und den Veränderungen 1989 in Osteuropa: die Abwanderung von Millionen von Menschen aus ihren Heimatländern in den Westen. Zehn Prozent der Bevölkerung verließen Rumänien, 15 Prozent die baltischen Staaten, 20 Prozent Bulgarien. Auch in Ostdeutschland haben seit 1990 vier Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Das ist ein Viertel der einst 16 Millionen Einwohner.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Vor allem die Jungen, Mobilen, Flexiblen und gut Ausgebildeten gingen. Das zeigte sich auch an der Geburtenrate, die in den ostdeutschen Bundesländern Anfang der neunziger Jahre auf ein Niveau noch unter dem des Vatikans gesunken ist. Das im Osten im Vergleich zur alten Bundesrepublik einst deutlich niedrigere Durchschnittsalter der Bevölkerung wandelte sich in nur wenigen Jahren zu einem der höchsten in Europa.