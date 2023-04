Die Letzte Generation will Berlin zum Stillstand bringen. Dabei kann sie auf Rückenwind von Fridays for Future zählen. Kritik kommt eher von anderen Generationen der Klimaaktivisten.

Sie wollen „so viele Straßen wie möglich“ blockieren: Von diesem Mittwoch an planen die Aktivisten der Letzten Generation groß angelegte Klimaproteste in Berlin. Während diese Woche kleinere Protestaktionen geplant sind, wollen die Klimaaktivisten ab kommendem Montag für einen „Stadtstillstand“ sorgen. Das kündigten sie am Dienstag in Berlin auf einer Pressekonferenz an. Die Gruppe gibt an, dass an den Demonstrationen und Blockaden mehr als 800 Menschen teilnehmen wollen. Der Protest soll erst enden, wenn die Bundesregierung auf die Forderungen der Gruppe eingeht.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Bereits vergangenen Donnerstag hatten Aktivisten der Letzten Generation gemeinsam mit der Gruppe Extinction Rebellion zahlreiche Gebäude mit einer ölartigen schwarzen Farbe beschmiert, un­ter anderem die Parteizentrale der FDP. Daraufhin wurden etwa 60 Aktivisten festgenommen. Die Aktion ging von dem Protestcamp aus, das Extinction Rebellion für sechs Tage im Berliner In­validenpark aufgebaut hatte.

Selbes Ziel mit anderen Methoden

Zuletzt kritisierten mehrere Politiker die Letzte Generation scharf. CDU-Generalsekretär Mario Czaja nannte die Aktivisten „Extremisten“, der SPD-Abgeordnete Matthias Miersch sah durch die Aktionen die hohe gesellschaftliche Ak­zeptanz für den Klimaschutz gefährdet. Auch Annika Rittmann, eine Sprecherin von Fridays for Future, hatte sich der Kritik vergangene Woche angeschlossen. Sie warf der Gruppe vor, die Gesellschaft zu spalten. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen.“ Schon wenige Tage später relativierte Rittmann ihre Kritik in einem Interview mit dem Re­daktionsnetzwerk Deutschland allerdings – es gebe keine Spaltung der Klimabe­wegung, die unterschiedlichen Gruppen würden lediglich verschiedene Strategien verfolgen.

Rittmanns Kritik hatte zu Unstimmigkeiten innerhalb von Fridays for Future geführt. Ein Sprecher von Fridays for Future Bremen sagte der F.A.Z.: „Ich denke, es schadet Fridays for Future, wenn Bundessprecherinnen eine Aussage treffen, die die Bewegung nicht in Gänze vertritt.“ Sie versteht sich als basisdemokratisch – mehrere Ortsgruppen kritisieren deshalb die unabgesprochene Aussage Rittmanns im Namen der gesamten Bewegung. „Wer als Sprecherin für die ganze Bewegung spricht, muss nach außen auch darstellen, dass es innerhalb von Fridays for Future unterschiedliche Auffassungen gibt“, sagt Aktivist Jaspar Reimann aus Leipzig.

An der Basis findet man derweil kaum jemanden, der die Letzte Generation kritisiert. „Viele bei Fridays for Future finden die Letzte Generation gut“, sagt Reimann. Sie sei genauso ein Teil der Klimabewegung wie Fridays for Future. „Wir verfolgen dasselbe Ziel mit unterschied­lichen Methoden und werden dies auch weiterhin tun“, heißt es etwa aus der Gießener Ortsgruppe. Auch Inga Feuser, zweite Vorsitzende der Teachers for Fu­ture, glaubt, angesichts der Dringlichkeit brauche Klimaprotest ein „gewisses Maß an Disruption“.

Omas for Future wollen Alltag nicht stören

Über die Protestform an­derer Gruppierungen möchte sie sich kein Urteil erlauben. „In der Schule sind wir tagtäglich mit den Ängsten junger Menschen konfrontiert und verstehen, dass einige so verzweifelt sind, dass sie sich auf die Straße kleben.“ Auch Louise Hummel-Schröter, langjährige Aktivistin bei Parents for Future, glaubt, es brauche die Vielfalt der Protestformen, um den Diskurs im Interesse des Klimaschutzes zu beeinflussen und möglichst viele Menschen zu aktivieren. Sich zu viel mit Ab­grenzung zu beschäftigen helfe selten weiter.