Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO – das Manöver „Air Defender 2023“ – hat an diesem Montag begonnen. Eine Auftaktveranstaltung war zur Mittagszeit auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover geplant, der als Logistik-Drehkreuz für das Manöver dient. Dort wurden der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet.

Auf dem Militärflugplatz Wunstorf laufen die Vorbereitungen seit Monaten: Unter anderem wurde ein mobiles Tanklager mit einer Kapazität von 2,4 Millionen Litern Kerosin errichtet – zusätzlich zum stationären Lager mit 1,8 Millionen Litern Fassungsvermögen.

Wer nimmt an dem Manöver teil?

An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 23 NATO-Mitgliedsstaaten sowie Japan und Schweden teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt. Darunter sind 70 Maschinen aus Deutschland.

Wo findet „Air Defender“ statt?

Das Manöver findet hauptsächlich im deutschen Luftraum statt. Einige der etwa 2000 geplanten Flüge werden aber auch in den Niederlanden und der Tschechischen Republik starten. Am Montag stehen erste „Eingewöhnungsflüge“ auf dem Programm, zudem Flüge nach Litauen. Der niedersächsische Fliegerhorst Wunstorf ist das logistische Zentrum des Manövers. Zusammen mit Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern ist es das Hauptdrehkreuz für den Flugverkehr.

Bei dem Manöver wird auch die Verlegung von Flugzeugen geübt, etwa aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland. Ende Mai wurde bereits mit ersten Verlegungen begonnen.

Welches Ziel wird mit dem Manöver verfolgt?

Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Ziel ist dabei laut Bundeswehr, gemeinsame Einsätze mit verbündeten Luftstreitkräften zu üben. Dabei stünden die Optimierung und Ausweitung der Kooperation im Mittelpunkt. Laut dem Abteilungsleiter Einsatz der Luftwaffe, Frank Gräfe, seien erste Ziele von „Air Defender 23“ schon erreicht worden. „Die komplette Verlegung von über 100 Flugzeugen aus den USA hat nur wenige Tage gedauert“, sagte der Brigadegeneral. Zum anderen habe Deutschland seine Fähigkeit als logistische Drehscheibe nachweisen wollen. Auch das funktioniere.

Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine im Jahr 2022. US-Botschafterin Amy Gutmann hatte aber deutlich gemacht, dass die Übung auch ein Signal der Stärke an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sendet. „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein.“

Welche Auswirkungen hat das Manöver für den zivilen Luftverkehr?

Dazu gab es vor Beginn des Manövers unterschiedliche Einschätzungen. „Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen“, hatte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, zu möglichen Verspätungen von Flügen gesagt. Zudem laufe die Übung vor der großen Urlaubsreisewelle. Die Fluglotsengewerkschaft GdF hatte eine andere Prognose aufgestellt. Die Militärübung „wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte ihr Vorsitzender Matthias Maas.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: Teile Norddeutschlands und der Nordsee, Teile Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teile Südwestdeutschlands.

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main hatte die Luftwaffenübung zunächst keine Folgen für Passagiere. Stand Montagvormittag gebe es keine „spürbaren Auswirkungen“, was Verspätungen oder Flugausfälle anbelange, sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport. „Der Betrieb läuft normal.“ Auch Flughäfen in Berlin und Nordrhein-Westfalen meldeten bisher keine Störungen durch das Manöver.