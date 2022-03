Corona-Maßnahmen : Zahlen steigen, Länder lockern

In Berlin stehen die Zeichen auf Entspannung. Der Senat hat am Dienstag beschlossen, dass weitere Corona-Maßnahmen abgeschwächt werden sollen. Zum Beispiel in Gaststätten werden die alten 2-G-Regeln durch das 3-G-Konzept abgelöst. Damit bekommen Ungeimpfte mit aktuellem Test wieder Zutritt. „Wir sehen, dass sich die Lage deutlich entspannt“, sagte die Berliner Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Berlin ist eines von mehreren Ländern, die die zweite Stufe der Lockerungen bereits beschlossen haben. Bund und Länder hatten sich am 16. Februar auf ein entsprechendes Konzept verständigt. Es sieht vor, dass die Länder zum 4. März den Zugang zur Gastronomie erweitern können, zudem können Clubs für Geimpfte und Genesene mit aktuellem Test öffnen. Auch Großveranstaltungen sollen wieder mit mehr Zuschauern möglich sein.

Doch galt immer auch eine Einschränkung: Bund und Länder verständigten sich, etwaige Lockerungen Anfang März nur dann vorzunehmen, wenn dies nach „Berücksichtigung der Lage in den Krankenhäusern“ möglich ist. Was das genau bedeutet, hat der Corona-Expertenrat der Bundesregierung in seiner Stellungnahme vom 13. Februar ausformuliert. Dort heißt es: „Ein Zurückfahren staatlicher Infektionsschutzmaßnahmen erscheint sinnvoll, sobald ein stabiler Abfall der Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung zu verzeichnen ist.“ Bund und Länder bezogen sich in ihrem Beschluss mehrfach auf das Gremium, beließen es bei den Kriterien für die nun anstehenden Lockerungen aber bei einer allgemeinen Formulierung.

In der Hauptstadt sank die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz in den vergangenen zwei Wochen von 26,1 auf 14,1 Patienten pro 100­.000 Einwohner binnen einer Woche. Und die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten ging konstant von 191 auf zuletzt 146 zurück. Dass Berlin die Maßnahmen zurückfährt, ist folgerichtig – auch und gerade im Sinne des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Andere Länder entschieden sich hingegen, die strengen Kriterien der Fachleute beiseite zu lassen und auch bei teils deutlich schlechteren Zahlen zu lockern.

Bayern lockert trotz steigender Patientenzahlen

Mecklenburg-Vorpommern stimmte für weniger strikte Corona-Maßnahmen, obwohl die Hospitalisierungsinzidenz dort in den vergangenen zwei Wochen kontinuierlich gestiegen ist, der Wert kletterte in diesem Zeitraum von 9,4 auf 11,2. Die Zahl der Intensivpatienten sank denn auch im gleichen Zeitraum nicht stabil, sondern blieb recht konstant. Auch in Rheinland-Pfalz gilt in Restaurants und Hotels von Freitag an 3 G, Maskenpflicht und Hygienekonzepte werden zurückgefahren. „Wir haben die Lage in Rheinland-Pfalz unter Kontrolle“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz. Binnen zwei Wochen stieg die Hospitalisierungsinzidenz in dem Land von 5,3 auf 6,8, also um mehr als ein Viertel.

Die Zahl der Intensiv­patienten bliebt auch dort auf einem ähnlichen Niveau. Die Lockerungen seien möglich, weil die Lage in den Krankenhäusern „absolut stabil“ sei. Etwa die Hälfte der infizierten Krankenhauspatienten im Land sei nicht wegen Corona in der Klinik. Und auch Bayern lockert, obwohl die Zahlen in einem Bereich stramm nach oben weisen: Im Freistaat widerspricht nicht primär die Hospitalisierungsinzidenz den Empfehlungen der Fachleute, sondern die Zahl der Covid-19-Kranken auf den Intensivstationen. Sie erhöhte sich binnen zwei Wochen von 371 auf 407, also um fast zehn Prozent.

Die Länder begründeten ihre Schritte denn auch unterschiedlich. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprach am Mittwoch in München von einer „anhaltend stabilen Infektionslage“, die Situation in den Krankenhäusern sei „weiterhin beherrschbar“. Eine Sprecherin des sächsischen Gesundheitsministeriums teilte mit, man habe sich mit „Experten aus dem medizinischen Bereich beraten“, es sei keine Überlastung der Kliniken absehbar. Auch Schleswig-Holstein lockert unter unklaren Vorzeichen, nämlich bei wechselhafter Hospitalisierungsinzidenz und einer sich seitwärts bewegenden Zahl der Intensivpatienten.

Ein Sprecher von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) äußerte, die Öffnungen seien zu verantworten, da „weiterhin keine Überlastung des Gesundheitssystems“ stattfinde. Die Landesregierung habe die Lage in den Kliniken berücksichtigt und sich mit einem eigenen Expertenrat beraten.

Nur wenige Anmeldungen für Novavax-Impftermine

In Sachsen-Anhalt, wo sich die Zahlen zuletzt ebenfalls seitwärts bewegt haben, verweist eine Sprecherin des Gesundheitsministerium auf eine „Einschätzung des hiesigen Pandemiestabes“, der zufolge der Scheitelpunkt der Ansteckungen in dem Bundesland bereits erreicht sei. „Dennoch wird insbesondere die Belastung in den Krankenhäusern weiterhin genauestens beobachtet.“ Im Februar hatten Bund und Länder in einem ersten Schritt die Kontaktbeschränkungen gelockert. Zum 20. März sollen dann „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt“, so der Beschluss.

Das Interesse der Bürger am Impfstoff Novavax bleibt unterdessen hinter den Erwartungen zurück. „In den Praxen gibt es bislang nur vereinzelte Nachfragen von Patientinnen und Patienten zu dem Novavax-Impfstoff“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Nach aktuellem Stand ist es zumindest fraglich, ob der neue Impfstoff zu einer signifikanten Steigerung der Impfquoten führt.“

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben die Bürger bislang jeweils 1600 Impftermine mit Novavax ausgemacht. Am Mittwoch waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bundesweit 75,5 Prozent der Bürger gegen Corona grundimmunisiert, 57,1 Prozent hatten eine dritte Impfung erhalten. Von Mitte März an gilt eine Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen.