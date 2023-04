Weltweit sind die Militärausgaben nach Berechnungen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri im vergangenen Jahr höher gewesen als je zuvor. Laut einem Bericht, der der F.A.Z. vor der Veröffentlichung an diesem Montag vorlag, stiegen die Rüstungsausgaben insgesamt auf 2240 Milliarden US-Dollar, was einem inflationsbereinigten Anstieg von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die höchsten Ausgaben hatten demnach die Vereinigten Staaten, gefolgt von China, Russland, Indien und Saudi-Arabien. Teilweise beruft sich Sipri dabei auf Schätzungen.

Besonders in Europa hat die Aufrüstung dem Bericht zufolge stark zugenommen. Die Militärausgaben stiegen dort stärker als auf jedem anderen Kontinent, um 13 Prozent etwa im Vorjahresvergleich. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ist damit in Zentral- und Westeuropa laut den Autoren von Sipri wieder ein Niveau wie zuletzt im Kalten Krieg erreicht.

Deutschland steigerte seine Militärausgaben demnach um 2,3 Prozent auf knapp 56 Milliarden US-Dollar. Sipri erwartet, dass vor allem das Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro diesen Wert künftig noch deutlich ansteigen lassen wird. Im aktuellen Wert enthalten sind bereits finanzielle Hilfen für das ukrainische Militär, die Sipri als Ausgabe der Geberländer anrechnet. Im europäischen Vergleich habe Deutschland nach Großbritannien der Ukraine am meisten militärische Unterstützung zukommen lassen.

Die Ukraine selbst hat den Angaben zufolge die eigenen Militärausgaben um 640 Prozent auf 44 Milliarden US-Dollar gesteigert. Einen höheren prozentualen Anstieg hat Sipri bisher nie beobachtet. Auch die russischen Ausgaben sind demnach stark gestiegen, um gut neun Prozent auf etwas mehr als 86 Milliarden US-Dollar. Allerdings gibt Sipri an, dass die Daten für Russland mit hoher Unsicherheit behaftet sind. Die Beobachter sehen dennoch deutliche Anzeichen dafür, dass die Invasion Russland mehr Geld kostet, als die Führung in Moskau erwartet hatte.

Im Vergleich zu 2021 sind die Rüstungsausgaben nur auf einem Kontinent zurückgegangen: in Afrika. Im Durchschnitt gingen die Ausgaben dort um 5,3 Prozent zurück, bilanziert Sipri. In Südafrika sei dafür beispielsweise die angespannte Haushaltslage verantwortlich gewesen. Auch Nigeria habe die Ausgaben reduziert, um in anderen Bereichen mehr Geld ausgeben zu können.