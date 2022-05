Landesverteidigung : Zurück zur Wehrpflicht?

Über die Wehrpflicht gibt es eine kurze und eine lange Geschichte zu erzählen. Die kurze gehört denen, die keine Lust auf das Thema haben, zum Beispiel den Abgeordneten von SPD, Grünen und FDP. Sie sagen: Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt, und es gibt keine Mehrheit, sie wieder einzuführen. Nicht mal der Generalinspekteur der Bundeswehr will sie. Es fehlt an Geld, Kasernen, Kreiswehrersatzämtern, und der militärische Nutzen ist auch unklar. Statt über Lösungen von vorgestern nachzudenken, sollte Deutschland lieber die Soldaten, die es hat, richtig ausrüsten. Klappe zu, Debatte tot.

Justus Bender Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



So einfach ist die Sache aber nicht. Deshalb gibt es die lange Geschichte. Sie wird von denen erzählt, die für einen Wehrdienst sind, und handelt davon, dass selbst viele der Gegner sagen, dass die Wehrpflicht nichts Schlechtes war. Das Ungerechte an ihr war nur, dass manche dienen mussten und andere nicht. Sie sagen, dass die Wehrpflicht jetzt gerade keine gute Idee wäre, in dieser Lage, mit diesen Ressourcen. In der langen Geschichte ist der Streit also kein prinzipieller, sondern eine Frage der Machbarkeit. Die Debatte lebt wieder.

Erhard Bühler hat sie viele Jahre lang geführt. Er war Kommandeur der NATO-Truppen in Nordeuropa im Range eines Generals und Planungschef der Bundeswehr. Zwischendurch war er alles, vom Kompaniechef bis zum Divisionskommandeur. Er will in dieser Lage keine Wehrpflicht, aber das bedeutet nicht, dass er etwas gegen eine Wehrpflichtarmee hat, im Gegenteil. „Wir Generale haben uns immer für die Wehrpflicht ausgesprochen. Eine Wehrpflichtarmee ist das Ideal. Sie ist momentan aus praktischen Gründen aber nicht erreichbar.“ Bühler weiß noch, wann der Widerstand der Generale gebrochen wurde: Ende 2010 war das, als die FDP darauf bestand, die Wehrpflicht auf sechs Monate zu verkürzen. Und drei Wochen Urlaub sollten auch noch abgezogen werden. Das war zu kurz, die Wehrpflicht war sinnlos geworden. „Da hab ich mich persönlich geschlagen gegeben. Wenn das die Auffassung der Politik ist, dann muss es eben anders gemacht werden“, sagt Bühler. Eine Berufsarmee also. Dabei spricht immer noch vieles für die Wehrpflicht.

Deutschland hatte mal eine halbe Million Soldaten, davon viele Wehrpflichtige. Das musste sein, damit wir in der NATO zwölf Divisionen stellen konnten. Die Überlegung war aber auch eine taktische. „Der Bürger ist der natürliche Verteidiger seines Landes“, sagt Bühler. Das lässt sich in der Ukraine beobachten, von der viele dachten, sie werde in wenigen Tagen überrannt. Die Ukrainer kämpften um jeden Meter, Soldaten, Bauern, Professoren. Und weil sie das taten, kam der Westen ihnen zu Hilfe.

Verzögerungsgefecht bis an den Rhein

Der Präsident des Reservistenverbandes, Patrick Sensburg, warnt davor, dass Deutschland sich in der Landesverteidigung zu sehr auf die Verbündeten verlässt. „Auch im Kalten Krieg war es nicht so, dass uns die südeuropäischen Staaten alle zur Hilfe geeilt wären.“ Hätten die Russen Westdeutschland angegriffen, wäre der Plan der Alliierten gewesen, ein Verzögerungsgefecht bis zum Rhein zu führen. Weite Teile Deutschlands wären geopfert worden, um Westeuropa zu schützen. Wer das vermeiden will, muss die Zahl der Soldaten erhöhen, Sensburg will 350.000 plus 100.000 Reservisten. Momentan hat Deutschland nur 200.000 Soldaten, sie sollen Angreifer binden, bis die Verbündeten zu Hilfe kommen. „Keine Armee in Europa kann ihr Land allein verteidigen“, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die gegen eine Wehrpflicht ist. Würde in Amerika wieder Donald Trump gewählt oder wäre in Frankreich Marine Le Pen gewählt worden, kann dieser Beistand allerdings schnell verschwinden.