Corona-Impfungen : „Keiner hat einen genauen Überblick“

Unter Impfärzten wächst die Verärgerung über das Meldesystem. „Es gibt keinen in der Republik, der einen genauen Überblick über die Impfungen hat“, sagte der Vorsitzende des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Wolfgang Panter, der F.A.S.

Vor allem die Vielzahl an Meldewegen, die je nach Kassenart und Art der Impfeinrichtung über die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Privatärztlichen Abrechnungsstellen (PVS) oder im „Digitalen Impfmonitoring“ (DIM) von Robert Koch-Institut und Bundesdruckerei erfolgen muss, verzerre die Statistik. So geht der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüddel (CDU), davon aus, dass bis zu drei Millionen Menschen geimpft wurden, die in der Statistik überhaupt noch nicht aufgeführt werden.

„Es wäre Aufgabe des Gesundheitsministeriums gewesen, für klarere Meldewege zu sorgen“, kritisierte Panter vom Verband der Betriebsärzte. „Das ist lange versäumt worden.“ Im Ministerium weist man die Kritik zurück. Die Vereinfachung der Meldewege sei „von Anfang an ein Thema gewesen“, sagte ein Sprecher.

Eine RKI-Sprecherin bestätigte der F.A.S., das Meldesystem funktioniere „nicht wie gewünscht“. Dies liege daran, dass die Entschädigung für Impfmeldungen den Erwartungen vieler Ärzte nicht entspreche. Panter wies das zurück. Er kritisierte auch den generellen dokumentarischen Aufwand bei Impfungen als zu hoch.

„Dass man pro Impfung allein sechs Blätter Papier ausfüllen muss, ist irgendwann im Patientenschutzgesetz verankert worden. In einer pandemischen Phase ist das aber nicht mehr angemessen.“ Panter forderte, die Impfaufklärung künftig elektronisch zu hinterlegen. Auch könnten Ärzte einfach die Impfdosen zählen, die sie verimpft haben.