Die strahlendste Landtagsabgeordnete in Deutschland ist zugleich eine der bekanntesten. Sie sitzt für die SPD im niedersächsischen Landtag: Doris Schröder-Köpf. Einst war sie Journalistin, lernte bei ihrer Arbeit Gerhard Schröder kennen und heiratete ihn, es war seine vierte Ehe. Sie war die Kanzlergattin, also wusste das ganze Land, wie sie lacht. Später entdeckte sie in sich die Neigung, ebenfalls in die Politik zu gehen. Seit sechs Jahren sitzt sie im Landtag von Hannover.

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Schröder-Köpf ist eine von 1866 Abgeordneten, die in den deutschen Landtagen, Bürgerschaften und dem Berliner Abgeordnetenhaus arbeiten. Die Informationsplattform für Online-Casinos hat sich alle offiziellen Abgeordnetenporträts angesehen und sich gefragt: Wie halten es die Volksvertreter mit dem Lächeln?