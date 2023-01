Silvestergewalt in Neukölln : „So jemand muss auch einmal länger in den Bau“

Seit Jahren geht es in Berlin an Silvester wild zu. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) spricht im Interview über die Krawalle in der Neujahrsnacht, inkonsequente Richter – und notwendige Stoppsignale für Straftäter.

Herr Bürgermeister, seit Jahren geht es in Berlin und besonders im Bezirk Neukölln an Silvester wild zu. Was war dieses Jahr anders?

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Schon vor zwanzig Jahren wurde mit Schreckschusspistolen auf belebten Straßen Neuköllns Feuerwerk abgeschossen, durchaus auf gefährliche Weise. Neu an diesem Silvester war, dass Einzelne die Feuerwehr gezielt in Hinterhalte gelockt haben. Sie haben fingierte kleine Feuer gelegt, um dann die Feuerwehrleute tätlich anzugreifen. Neu war auch, dass sich die Ablehnung und Verachtung des Staates und der Polizei in einer stärker organisierten Form als früher gezeigt hat. Es wurden Barrikaden gebaut, um Polizei und Feuerwehr einzukesseln. Polizisten sind eine Straße heruntergegangen und sahen plötzlich in den Lauf einer Schreckschusspistole. Das fühlt sich so an, als ob es eine richtige Waffe wäre. Das ist eine neue Dimension der Gewalt.

In der Wutzkyallee in der Neuköllner Gropiusstadt mussten sich Polizisten vor einem Mob von 200 Jugendlichen stundenlang in einem Imbiss verschanzen, bis Hilfe kam. Das heißt doch, dass der Staat kapituliert.

Der Staat kapituliert nicht, denn die Hilfe kam ja, und man hat die Lage wieder in den Griff gekriegt. Aber es zeigt, dass es bei bestimmten Jungs und Männern eine so krasse Ablehnung des Staates gibt, dass sie bereit sind, Polizisten anzugreifen und sogar einzukesseln. So etwas kannte man bisher nur vom 1. Mai aus den schlimmsten Jahren, die zum Glück schon lange vorbei sind.

In der High-Deck-Siedlung, einem Brennpunkt in Neukölln, haben junge Männer einen Reisebus in Brand gesetzt. Der stand unter einer Brücke, über die ein Wohnhaus gebaut ist. Die haben die Wohnungen ihrer Nachbarn beinahe angezündet. Das lässt sich mit Gewalt gegen den Staat nicht mehr erklären.

Ja. Das ist nur noch dummer, hochgefährlicher Vandalismus. Ich weiß nicht, ob die Leute, die Feuerwerkskörper in den Bus geworfen haben, wussten, dass der Eigentümer des Busses auch in der Gegend wohnt. Oder dass sie die Großeltern ihres Freundes in Lebensgefahr bringen könnten, denn in den Wohnungen über der Brücke wohnen Senioren. Und Feuerwehrleute oder Rettungskräfte helfen ja auch deinem Nachbarn oder Verwandten. Dass sie trotzdem angegriffen werden, ist allerdings eine Entwicklung, die wir in vielen Städten erleben, und das auch nicht nur an Silvester. In Berlin erleben wir in Krankenhäusern, dass Leute aus einschlägig bekannten Großfamilien das medizinische Personal daran hindern, ihre verletzten Verwandten notfallmedizinisch zu versorgen. Das ist absurd, aber schon nicht mehr neu. Jetzt ist das noch weiter gegangen. Die Feuerwehr ist etwa aus Berlin-Lichtenrade angerufen und zu Barrikaden gerufen worden, die nur errichtet worden waren, um sie dort anzugreifen. Wenn ich so etwas höre, dann stockt mir der Atem. Das ist einfach hochkriminell.

Wer sind die Gewalttäter, die das gemacht haben?

Wenn Sie die Leute in den betroffenen Quartieren fragen, dann sagen sie: Unsere Jungs waren das nicht, die machen das nicht. Wenn sie mit Polizisten sprechen, dann sagen die: Doch, manche Anwohner haben ja zum Teil die Türen offen gehalten, damit die Jungs fliehen konnten. Vielleicht sind auch einzelne Gewalttäter speziell nach Neukölln gekommen. Aber insgesamt kann man sagen: Hier im Neuköllner Norden waren das junge Männer mit Migrationsgeschichte.

Sind das deutsche Staatsbürger? Und was ist da schiefgelaufen in der Integration?