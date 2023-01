Silvestergewalt in Neukölln : „So jemand muss auch einmal länger in den Bau“

Seit Jahren geht es in Berlin an Silvester wild zu. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) spricht im Interview über die Krawalle in der Neujahrsnacht, inkonsequente Richter – und notwendige Stoppsignale für Straftäter.

Herr Bürgermeister, seit Jahren geht es in Berlin und besonders im Bezirk Neukölln an Silvester wild zu. Was war dieses Jahr anders?

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Schon vor zwanzig Jahren wurde mit Schreckschusspistolen auf belebten Straßen Neuköllns Feuerwerk abgeschossen, durchaus auf gefährliche Weise. Neu an diesem Silvester war, dass Einzelne die Feuerwehr gezielt in Hinterhalte gelockt haben. Sie haben fingierte kleine Feuer gelegt, um dann die Feuerwehrleute tätlich anzugreifen. Neu war auch, dass sich die Ablehnung und Verachtung des Staates und der Polizei in einer stärker organisierten Form als früher gezeigt hat. Es wurden Barrikaden gebaut, um Polizei und Feuerwehr einzukesseln. Polizisten sind eine Straße heruntergegangen und sahen plötzlich in den Lauf einer Schreckschusspistole. Das fühlt sich so an, als ob es eine richtige Waffe wäre. Das ist eine neue Dimension der Gewalt.