Sigurd Rink : Vom Militärbischof zum Büroleiter

Das Bischofsamt ist in der evangelischen Kirche, anders als in der katholischen, ein Amt auf Zeit. Doch dass ein evangelischer Militärbischof aus dem Amt scheidet und anschließend Büroleiter wird, ist auch für evangelische Verhältnisse keine ganz normale Karriereentwicklung. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) teilte in der vergangenen Woche mit, dass der frühere EKD-Bevollmächtigte Bernhard Felmberg mit Wirkung zum 1.Oktober zum neuen Militärbischof berufen worden sei und der bisherige Amtsinhaber Sigurd Rink nach seinem turnusgemäßen Ausscheiden Ende September als Büroleiter des Präsidenten der Diakonie, Ulrich Lilie, wirken werde.

Auch wenn mit diesem Posten die Leitung mehrerer Referate in dem evangelischen Wohlfahrtsverband verbunden ist, klang das nicht nach einer Beförderung. Es handle sich um einen „normalen Vorgang“, teilte ein EKD-Sprecher dieser Zeitung mit und verwies darauf, dass Rinks sechsjährige Amtszeit Ende September ablaufen werde. Auch Rink selbst sagte, dies sei „zunächst einmal ein ganz normaler Vorgang“.