Chatgruppen von Politikern : Karl Lauterbach ist bei Signal!

Der Gedanke, unsere Politiker könnten etwas im Verborgenen tun, elektrisiert die Menschen eigentlich schon immer. Und wenn auf Phoenix eine Bundestagsdebatte übertragen wird und die Kamera einmal durch das Plenum schwenkt, machen die Abgeordneten tatsächlich etwas, was nicht ohne Heimlichtuerei auskommt. Viele, sehr viele sogar, haben ihr Handy in der Hand. Aber sie machen das nicht offen, sondern etwas verschämt auf Tischkantenhöhe, damit die Präsidentin nicht schimpft und der Bürger nicht denkt, sie spielten heimlich Candy Crush wie Bodo Ramelow in der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Abgeordneten tippen diskret, sie wischen herum, und wenn der Kopf unter dem Tisch verschwindet, denkt der naive, gutgläubige Staatsbürger vielleicht, da sei einem etwas runtergefallen oder es müssten mal die Schuhe gebunden werden. In Wirklichkeit werden heimlich Sprachnachrichten aufgenommen.

Manche Politiker wären ohne ihr Handy nicht arbeitsfähig, und das sagen sie ohne Zwinkersmiley, also ganz im Ernst. Während einer Bundestagsdebatte passieren die wichtigen Dinge manchmal auf den Handys. Abgeordnete werden über Chatgruppen in das Plenum bestellt, wenn die Beschlussfähigkeit des Bundestages oder die Mehrheit der Ampelkoalition gefährdet ist. Dann schreibt die SPD-Abgeordnete Leni Breymaier schon mal „Hammelsprung!“ in die Fraktionsgruppe. Schon kommen die Abgeordneten angehetzt, um die Mehrheit zu sichern – auch wenn es schon mitten in der Nacht ist. Wenn jemand zum ersten Mal im Plenum spricht, mobilisiert Breymaier im Chat freundliche Zuhörer. Andere geben kurz vor ihren Reden Rechercheaufträge an die Büros. Die schauen dann nach, ob das, was der Vorredner gesagt hat, Quatsch ist. Ständig vibriert und piepst es in der Hosentasche. Auf Parteitagen hat jede Strömung und jede Landesgruppe ihre eigene Gruppe, den Delegierten wird gesagt, wie sie abstimmen sollen und welche Absprachen es gibt. Das politische Leben findet also viel in Chats statt, und weil Chats eine ganz eigene Form haben, gibt es auch hier Emojis, Herzchen und Smileys.

„This Girl is on Fei-A!“

Bei den Grünen ist natürlich die Sonnenblume beliebt und das grüne Herz. Bei der Linken ist es, wer hätte es anders erwartet, die zum Klassenkampf erhobene Faust. Unter Koalitionären wird auch mal das Ampel-Emoji benutzt. Bei den Jusos in der Bundestagsfraktion verschicken sie gerne Feuersymbole, wenn eine Rede besonders heiß war, also gut, und der SPD-Abgeordnete Adis Ahmetovic erzählt, dass das wohl von einem Song von Alicia Keys kommt, der „This Girl is on Fire“ heißt. Und damit sich alle an das Lied erinnern, singt Ahmetovic es kurz an: „This Girl is on Fei-A!“ Die Chatgruppen der Abgeordneten können ein heiteres Thema sein, aber auch ein ernstes. Wer dort Politik macht, läuft Gefahr, überwältigt zu werden.

Jeder Abgeordnete hat unzählige Chatkanäle: normale SMS, iMessage, Whatsapp, Signal und Threema. Manche nutzen auch Wire oder Viber. Dazu kommen Direktnachrichten aus Twitter, Instagram und Facebook. Wenn Ahmetovic aus einer Sitzung kommt, leuchten alle möglichen Apps, und zeigen in Rot, wie viele ungelesene Nachrichten er hat. Manche haben ihn in der Zeit nicht nur angechattet, sondern zwischenzeitlich auch nachgefragt, warum er noch nicht geantwortet hat. Ahmetovic ist in einer Signal-Gruppe der Jusos im Bundestag, in einer Threema-Gruppe der Abgeordneten aus Niedersachsen und Bremen, in einer Signal-Gruppe des SPD-Unterbezirksvorstands in Hannover, einer des Stadtverbandsvorstands, einer Whatsapp-Gruppe von Jusos aus Hannover, einer Gruppe der Parlamentarischen Linken, und er bekommt Viber-Nachrichten von Leuten aus dem westlichen Balkan, der Ukraine und Polen, weil er im Auswärtigen Ausschuss sitzt. Außerdem: viele, viele E-Mails. „Das Handy ist ein politischer Herzschrittmacher“, sagt Ahmetovic, was im Umkehrschluss heißt, dass ohne das Handy der politische Infarkt droht, also der Stillstand.