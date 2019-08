Dreiseitiger Aufruf : Sigmar Gabriel unterstützt „SPDpur“

Aktualisiert am

Die Initiative besorgter Genossen will einen Linksruck der Sozialdemokratie verhindern. Was „SPDpur“ zur Migrationspolitik fordert, liest sich wie die Aufforderung, endlich eine Alternative zu Merkels Politik der „Willkommenskultur“ zu formulieren.

Die Initiative besorgter Genossen will einen Linksruck der deutschen Sozialdemokratie verhindern und hat jetzt einen dreiseitigen Aufruf für den kommenden Bundesparteitag vorgelegt. Zu den Erstunterzeichnern gehört auch der frühere Parteichef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. F.A.Z.

In dem der F.A.Z. vorliegenden Aufruf unter dem Titel „Aufbruch durch Klarheit!“ warnen die Unterstützer von „SPDpur“ ihre Partei mit Blick auf die aktuelle Suche nach einer neuen Bundesführung davor, sich zu sehr auf Personaldebatten zu fokussieren. Erst müsse über politische Inhalte geredet werden, die gut für Deutschland und Europa seien, darauf aufbauend müssten dann Personalentscheidungen getroffen werden, heißt es in dem Aufruf, zu dessen Erstunterzeichnern der frühere SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel und der ehemalige nordrhein-westfälische Verkehrs- und Bauminister Michael Groschek zählen.

„Das ist die richtige Reihenfolge. Personaldebatten alleine machen keine Politik. Innerparteiliche Verfahren und bloßes Schaulaufen sind keine Antwort. Es muss also darum gehen, der Partei wieder eine Idee über und von der Zukunft unseres Landes zu geben“, heißt es in dem Papier.

Die Initiative „SPDpur“ fordert von allen Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundesvorsitz, klare politische Positionen zu beziehen und inhaltliche Fragen konkret zu beantworten. „Problemlösung statt -beschreibung muss auf der Agenda stehen, denn nur noch zwei Prozent der Wählerinnen und Wähler in Deutschland glauben, die SPD habe Antworten auf die Zukunftsfragen. Nur wenn sich das ändert, wird die SPD überleben. Deshalb muss alles auf den Prüfstand, ohne Tabus, ohne Denkverbote, ohne Angst“, heißt es in dem Aufruf.

Die Initiative „SPDpur“ war Anfang Juni zunächst unter dem Titel „Die wahre SPD“ von einer Gruppe nordrhein-westfälischer Genossen um den früheren Landesminister Groschek gegründet worden. Groschek gehört dem Bundesvorstand an und war bis vor einem Jahr Vorsitzender des nordrhein-westfälischen SPD-Landesverbands. Anfang Juni sagte Groschek der F.A.Z., ihn und seine Mitstreiter eine der „Wille zu verhindern, dass auf dem nächsten Bundesparteitag nur über Linksaußen gestürmt wird.“

Die SPD müsse sich darauf besinnen, dass sie die Volkspartei der linken Mitte sei. Nach interner Kritik, der Name „Die wahre SPD“ sei anmaßend, benannten die Genossen ihre Initiative in „SPDpur“ um. Sprecher der Initiative, die auch eine Stärkung der Kommunalpolitiker in der SPD fordert, ist der Bürgermeister von Herford, Tim Kähler.

In ihrem dreiseitigen Aufruf fasst die Initiative die aus ihrer Sicht wichtigsten programmatischen Aussagen der deutschen Sozialdemokratie zusammen. Die SPD stehe für „einen verantwortungsvollen Sozialstaat, der die Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben sicherstellt“, für starke Gewerkschaften und ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, „für eine engagierte Wirtschafts- und Technologiepolitik, die die drohende Wirtschaftskrise in Deutschland nicht einfach tatenlos hinnimmt“.

Außenpolitisch müsse die deutsche Sozialdemokratie für Multilateralismus und ein souveränes Europa stehen, das seine wirtschaftlichen und politischen Interessen gemeinschaftlich in der Welt vertritt, „die Partnerschaften mit den USA auf Augenhöhe erneuert und einen neuen Anlauf zu einer europäischen Friedensordnung gemeinsam mit Russland nimmt“.