Sicherheitsreport 2022 : Wovor sich die Deutschen am meisten sorgen

Immer mehr Deutsche sehen Russland und China als große Gefahr für den Frieden an. Am meisten aber beunruhigt sie die Inflation. Das zeigt eine Umfrage im Rahmen des „Sicherheitsreports“.

Trotz der bislang stärksten Infektionswelle der Coronavirus-Pandemie und eines drohenden Kriegs in der Ukraine ist eine neue Sorge für die Deutschen in diesem Monat in den Mittelpunkt gerückt: Das Gespenst der Inflation. Das zumindest ist das Ergebnis des „Sicherheitsreports“, einer repräsentativen Umfrage des Centrums für Strategie und Höhere Führung und des Instituts für Demoskopie Allensbach, die am Dienstagmorgen veröffentlicht wurde und der F.A.Z. vorliegt. Unter den 1090 Deutschen ab 16 Jahren, die zwischen dem 6. und 20. Januar befragt wurden, gaben 70 Prozent an, beunruhigt zu sein wegen des starken Preisanstiegs. Im Dezember hatte die Inflationsrate bei 5,3 Prozent gelegen und damit den höchsten Wert seit 30 Jahren erreicht. Auch in diesem Januar ließ die Geldentwertung nur leicht nach, laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamts am Montag lag sie zuletzt bei 4,9 Prozent. Vor allem die Energiepreise sind stark gestiegen.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik





Insgesamt sei die große Mehrheit bisher zwar finanziell bemerkenswert gut durch die Corona-Krise gekommen, so Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Allensbach. „Aber die hohe Inflationsrate alarmiert die Bevölkerung zunehmend und trifft überdurchschnittlich die schwächeren sozialen Schichten.“ Jeder Zweite fühlt sich laut der Umfrage von den Folgen der Inflation persönlich bedroht, vor einem Jahr hatte sich nicht einmal jeder Dritte entsprechend geäußert.

Die Sorgen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind für die Deutschen nach wie vor sehr präsent, haben sich aber offenbar verändert. Der Anteil der Menschen, die glauben, dass die Pandemie mit der aktuellen Politik nicht kontrolliert werden kann, ist deutlich gewachsen – von 50 auf 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zeitgleich fürchten weniger Menschen, selbst zum Opfer des Virus zu werden. 2021 fühlten sich noch 43 Prozent von der Pandemie bedroht, inzwischen sind es nur noch 31 Prozent. Das Gros der Befragten sieht sich weiterhin eher dem „Team Sicherheit“ zugehörig denn dem „Team Freiheit“. Allerdings verschieben sich auch hier die Anteile. Zwei Drittel präferieren weiterhin die Vorfahrt für den Schutz, im vergangenen Jahr waren es noch mehr als Drei Viertel.

Der Anteil der Deutschen, die sich persönlich von militärischen Konflikten bedroht sehen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt und liegt nun bei 21 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten zehn Prozent der Befragten eine solche Sorge geäußert – so wenige wie noch nie seit der ersten Sicherheitsreport-Umfrage im Jahr 2011. Vor allem die Skepsis gegenüber Russland und China hat stark zugenommen. Der Anteil der Befragten, die Russland als eine große Gefahr für den Frieden ansehen, ist in den vergangenen zwölf Monaten von 32 auf 66 Prozent sprunghaft gewachsen, im Falle Chinas sind es nun 60 Prozent gegenüber 46 im Vorjahr.

Einher geht die größere Sorge vor internationalen Konflikten mit einem starken Rückhalt sowohl für die NATO als auch die deutschen Streitkräfte. 79 Prozent der Befragten halten die Bundeswehr für unentbehrlich, 72 Prozent die Mitgliedschaft im Bündnis für bedeutsam. Den Preis, den die Deutschen dafür zu zahlen bereit sind, fällt indes – wie auch in vergleichbaren Umfragen – stark ab. Dass die Bundeswehr im Falle eines Angriffs anderen NATO-Mitgliedern zur Hilfe eilt, tragen nur 44 Prozent der Befragten mit. Im Falle eines russischen Angriffs auf die baltischen Staaten sind es noch weniger. Nur 39 Prozent der West- und 20 Prozent der Ostdeutschen stünden hinter dem Einsatz deutscher Truppen.

Auch anderweitige Auslandseinsätze sind nicht beliebt. Knapp die Hälfte der Befragten sähe es am liebsten, wenn Deutschland die Bundeswehr aus allen Missionen zurückziehen würde. Besonders gering ist die Unterstützung für das Engagement in Mali. Nur 16 Prozent befürworten den inzwischen größten Einsatz bei den Missionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union in dem afrikanischen Staat, dessen Fortsetzung angesichts des Engagements der russischen Söldnergruppe Wagner und der zunehmend destruktiven Haltung des Militärregimes auf der Kippe steht.