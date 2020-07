Neue Sicherheitspartnerschaft : Für Frieden in Stuttgarts guter Stube

Im Juli 2015 ging im Stuttgarter Rathaus eine Beschwerdebrief ein. Geklagt wurde unter anderem über den „Handel mit Betäubungsmitteln“ und „Schlägereien“ im Schlossgarten – der guten Stube der baden-württembergischen Landeshauptstadt. „Internationale Reisende äußern großes Unverständnis, wie eine Stadt wie Stuttgart dieses Verhalten tolerieren kann“, hieß es darin. Unterzeichnet war der Brief von einem Schulleiter, dem Intendanten der Württembergischen Staatstheater, einem Vertreter der Bundesbank sowie einem Hoteldirektor – sie eint, dass sie Anwohner des Schlossgartens sind.

Nachdem vor knapp zwei Wochen ein randalierender Mob aus alkoholisierten Jugendlichen durch die Innenstadt zog, plünderte, Polizisten verletzte und Schaufenster zertrümmerte, kann es in Stuttgart beim Thema Sicherheit im öffentlichen Raum nun gar nicht mehr schnell genug gehen. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) unterzeichneten als Antwort auf die jüngsten Ausschreitungen die „Partnerschaft Stuttgart sicher leben“.

Die vereinbarten Maßnahmen sollen die Stadt in den nächsten Monaten sicherer machen und den Einsatz von mehr als 500 zusätzlichen Polizisten in der Innenstadt, wie er am vergangenen Wochenende erforderlich war, wieder überflüssig machen. Es soll nun „brennpunktorientierte Präsenzstreifen“ geben, zusätzliche Schwerpunktkontrollen der Polizei, eine neue Ermittlungseinheit der Polizei wird geschaffen, gegen Intensivtäter soll „konsequent“ vorgegangen werden. Federführend soll diese Aufgabe von den Sonderstäben „Gefährliche Ausländer“ beim Innenministerium sowie beim Regierungspräsidium Stuttgart geleistet werden. In der Innenstadt soll „bundesweit einmalig“ ein „Haus der Prävention“ zur polizeilichen und sozialen Beratung eingerichtet werden.

Ein neues „Haus des Jugendrechts“

Ferner soll es für das gesamte Stadtgebiet ein „Haus des Jugendrechts“ geben, in dem Jugendhilfe, Staatsanwaltschaft, Polizei und Gerichte bei der Betreuung verurteilter Jugendstraftäter mit kooperieren, um Wiederholungsstraftaten zu verhindern. Bislang gibt es eine solche Einrichtung nur für Bad Cannstatt, einen Stadtteil Stuttgarts. Geprüft werden soll, wie mit einer Videoüberwachung, hellerer Beleuchtung und Alkoholkonsumverboten die Sicherheitslage verbessert werden kann.

Für die Flächen um den „Eckensee“, wo die Randale vor zwei Wochen ihren Ursprung hatte, gilt schon seit Mittwoch ein Alkoholkonsumverbot. Verhängt hat es das Finanzministerium, das den Schlossgarten als Landesliegenschaft verwaltet. Außerdem hat das Polizeipräsidium Stuttgart die Parkanlage und das an den Hauptbahnhof grenzende Areal nun „temporär“ zum „gefährlichen Ort“ deklariert, so dass Polizisten dort noch intensiver Personenkontrollen machen können. Gesteuert wird die neue Sicherheitspartnerschaft durch jeweils eine Arbeitsgruppe für Jugendarbeit, öffentliche Sicherheit und gesellschaftliche Integration.

Eine Sicherheitspartnerschaft ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung von zwei Verwaltungsebenen (Stadt und Land). In der jetzt getroffenen Vereinbarung sind keine Angaben übe die Gesamtkosten oder über zusätzliche Polizeistellen enthalten. Ähnliche Sicherheitspartnerschaften schloss das Land mit Heidelberg und Freiburg, nachdem es auch dort erhebliche Kriminalitätsprobleme gab. Im Saarland und in Nordrhein-Westfalen gibt es ähnliche Vereinbarungen.

Kuhn: Integrationsdefizite tabulos aufspüren

Innenminister Strobl, der nach den Krawallen offensiv eine solche Partnerschaft gefordert hatte, und Oberbürgermeister Kuhn bewerteten die Sicherheitspartnerschaft bei der Unterzeichnung unterschiedlich. Während Strobl das Neue der Vereinbarung betonte und lobte, dass nun „schnell und entschlossen“ gehandelt werde, sprach Kuhn von einer „Erweiterung und Vertiefung“. Mit dem Stuttgarter Polizeipräsidium gebe es schon eine lange und intensive Kooperation. „Mit mir läuft das Schuldzuweisungsspiel nicht. Stadt und Land haben eine gemeinsame Aufgabe“, sagte Kuhn zur Rechtfertigung seiner eigenen, kommunalen Sicherheitspolitik.

Er kündigte eine kritische Überprüfung der städtischen Integrationspolitik an. „Wir müssen ohne Tabus kritisch schauen, ob wir Integrationsdefizite haben. Das können Flüchtlinge sein, aber unter den Tätern waren auch Deutsche, die offenbar Integrationsprobleme haben und die den Rechtsstaat nicht akzeptieren.“ Über alle Maßnahmen, bei denen er eine Prüfung vereinbart habe, werde man schnell entscheiden: „Eine Kommissionitis wird es nicht geben.“ Strobl wies auf die Ermittlungserfolge und den Rückgang der Straftaten im Schlossgarten seit 2015 hin. „Die baden-württembergische Landespolizei ist die beste der Welt.“ Seit dem Krawallwochenende hätten die Ermittler 23 Tatverdächtige identifiziert, von ihnen seien 13 in Untersuchungshaft.

Am Donnerstagvormittag hatte auch Jörg Krauss (Grüne), der Amtschef des Finazministeriums, mit Fachleuten einen Rundgang durch den Schlossgraten gemacht. Es wurde diskutiert, wo Hecken geschnitten und wo besseres Licht geschaffen werden könnte. Krauss war Anfang des Jahres unmittelbar vor seinem Ministerium von aggressiven Jugendlichen angegriffen worden. Ein Finanzbeamter, der bei der Führung dabei war, sagte: „Ja, jetzt soll alles ganz schnell gehen.“