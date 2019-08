FAZ Plus Artikel Sicherheit an Bahnhöfen :

FAZ Plus Artikel Sicherheit an Bahnhöfen : Vor den Zug gestoßen

Immer wieder sterben Menschen auf Gleisen. Zuletzt in Frankfurt und Voerde. Dagegen ließe sich was machen.

Wie immer warten Menschen am Frankfurter Hauptbahnhof auf ihre Züge, aber diese Woche ist etwas anders als sonst: Die Reisenden stehen in der Mitte des Bahnsteigs, weit weg von der Kante. Blumen und Kerzen an Gleis sieben erinnern daran, dass dort am Montag ein offenbar psychisch kranker Mann eine Mutter und ihr Kind vor den einfahrenden Zug gestoßen hat. Die Mutter konnte sich gerade noch rechtzeitig zur Seite rollen und retten, ihr acht Jahre alter Sohn ist tot.

Livia Gerster Redakteurin in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wie immer, wenn Schreckliches passiert, fragt man sich: Hätte das verhindert werden können? Durch eine andere Flüchtlingspolitik in Berlin, wie die AfD sogleich geiferte, sicherlich nicht. Denn der eritreische Mann bat in der Schweiz um Asyl, nicht in Deutschland, und das schon lange bevor das Wort von der Flüchtlingskrise die Runde machte.