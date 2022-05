Aktualisiert am

Sexualisierte Gewalt an Kindern nimmt zu

Missbrauch : Sexualisierte Gewalt an Kindern nimmt zu

Durchschnittlich wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 49 Kinder je Tag Opfer sexualisierter Gewalt. Und das ist nur das Hellfeld.

Im vergangenen Jahr sind mehr als 17.700 Kinder und Jugendliche in Deutschland Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Wie der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch am Montag mitteilte, entspricht das im Durchschnitt 49 minderjährigen Opfern pro Tag. Gemeinsam mit der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Kerstin Claus, stellte er eine Sonderauswertung der polizeilichen Kriminalstatistik mit Detailangaben zur Gewalt an Kindern vor. Demnach wurden 17.704 Kinder unter 14 Jahren im vergangenen Jahr Opfer von Missbrauch, 2281 von ihnen waren jünger als sechs Jahre.

Insgesamt sind laut polizeilicher Kriminalstatistik im vergangenen Jahr die Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch um 6,3 Prozent auf über 15.500 Fälle gestiegen. Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz oder Herstellung sogenannter kinderpornografischer Schriften haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Die Polizei hat 39.171 solche Fälle registriert, 2020 waren es 18.761 gewesen. Die Zahl der Fälle von Verbreitung oder Besitz jugendpornografischer Schriften stieg auf 5105; im Vorjahr hatte die Polizei 3107 Fälle entdeckt.

Diese Zahlen geben das Hellfeld wieder, also die der Polizei bekannt gewordenen und durch sie ermittelten Delikte. „Wir haben bis heute keine verlässlichen Zahlen zum Dunkelfeld“, kritisierte die Missbrauchsbeauftragte Claus. Wegen der fehlenden Bezugsgrößen sei nicht klar, wie erfolgreich die Ermittlungen zu sexueller Gewalt gegen Kinder derzeit sind. Claus forderte die Errichtung eines Forschungszentrums zur kontinuierlichen und langfristigen Erhebung von Analysedaten zum Dunkelfeld sexueller Gewalt gegen Kinder in Deutschland.

Sie sprach sich auch für eine deutlich engere Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden in Europa aus. „Europa ist zum Drehkreuz bei der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen geworden“, erklärte Claus. So werden nach Angaben des Bundeskriminalamts rund 60 Prozent der weltweit im Internet verbreiteten Missbrauchsdarstellungen von Kindern und Jugendlichen auf europäischen Servern gelagert.