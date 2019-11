Sexuelle Übergriffe : Missbrauch im Indianerlager

Aktualisiert am

Bei den evangelischen Pfadfindern vergeht sich ein Leiter immer wieder an einem Jungen. Jahrzehnte später spricht der Mann über seine Taten. Sein Kommentar: „Ja und?“

In diesem Sommerlager kam es Anfang der Achtziger offenbar zu sexuellen Übergriffen. Bild: privat

Am Sonntag hat in Dresden die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland begonnen. Auch Harald Wiester wollte hinfahren. Unter normalen Umständen würde der 52 Jahre alte Mann wahrscheinlich nicht einmal Notiz von der Veranstaltung nehmen.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Doch er möchte, dass sich die Kirche einem unangenehmen Teil ihrer Vergangenheit stellt, die auch Wiesters eigene Vergangenheit ist.

Südhessen, zu Beginn der achtziger Jahre. Harald Wiester steht auf der Schwelle von der Kindheit zur Jugend. Er wächst in geordneten Verhältnissen auf, wird in der örtlichen Kirchengemeinde konfirmiert. Eng verwoben mit der Gemeinde ist die Pfadfindergruppe. Die Söhne des Pfarrers gehen hin, Wiester auch. Zeltlager, Gitarre zupfen, den Wald vom Müll befreien.