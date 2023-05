In Deutschland gibt es ein skandalöses Handlungsdefizit beim Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Hier hat die FDP das falsche Freiheitsverständnis.

Beim besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt gilt in Deutschland: Je kleiner das Erkenntnisdefizit wird, umso skandalöser wird das Handlungsdefizit. Nicht genug damit, dass sich die Zahl der Politiker an einer guten Hand abzählen lässt, die sich nicht damit abfinden wollen, dass der Polizei jeden Tag 48 Fälle bekannt werden, bei denen sexuelle Gewalt gegen Minderjährige im Spiel ist.

Zur bitteren Wahrheit gehört auch, dass die Regierungspartei FDP im Namen eines zur Ideologie verkommenden Freiheitsverständnisses nach wie vor jeden Versuch hintertreibt, eine europarechtskonforme und zugleich effektive Speicherung von Verbindungsdaten Gesetz werden zu lassen.

Gesetzgeberischer Aktionismus

Nicht weiter führt aber auch gesetzgeberischer Aktionismus, wie die Kriminalisierung Zehntausender Jugendlicher (und manchmal auch ihrer Eltern oder Lehrer) zeigt, die sich der Verbreitung von Darstellungen sexueller Gewalt mit geringem Unrechtsgehalt schuldig gemacht haben.

Doch so überfällig eine Korrektur des erst in der vergangenen Legislaturperiode eingeführten Paragraphen 184b StGB ist, so überfällig sind auch eine Dunkelfeldstudie, ein Zentrum für Prävalenzforschung, eine Verpflichtung der Netzanbieter zum Schutz von Minderjährigen vor Gewaltdarstellungen und ein Gesetz, das zur Speicherung von IP-Adressen verpflichtet.