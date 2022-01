Debatte über Zukunft der CDU : „Das ,C’ in CDU steht nicht für Christenclub“

Serap Güler, geboren 1980 in Marl, war Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen. Seit vergangenem Jahr sitzt sie für die CDU im Bundestag. Bild: AFP

In der CDU gibt es die Idee, den Namen zu ändern, weil sich breite Wählerschichten wie Andersgläubige und Atheisten vom „C“ ausgeschlossen fühlen könnten. Sie sitzen für die CDU seit kurzem im Bundestag und sind gläubige Muslimin. Als Sie angefangen haben, sich politisch zu engagieren – hat Sie der Parteiname zunächst abgeschreckt?

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Nein, überhaupt nicht. Ich habe das „C“ nie als eine Barriere für Nicht-Christen empfunden. Das „C“ war und ist aufgrund der universellen Botschaft, die es mit sich bringt, weltanschaulich gerade ja nicht exklusiv, sondern inklusiv. Und das war einer der Gründe, wieso ich mich auch als gläubiger Mensch für die CDU entschieden habe.

Die Säkularisierung der Gesellschaft nimmt zu, mehr Menschen wenden sich von Kirchen und Glauben ab. Ist die Betonung des Christlichen da noch zeitgemäß?

Das „C“ steht nicht für Christenclub, im Sinne von: Hier sind nur Christen willkommen. Die aktuelle Debatte zeigt vielmehr, dass der Großteil der CDU-Mitglieder nicht einen neuen Parteinamen wollen, sondern sich nach einer Partei sehnen, die dem Namen wieder gerecht wird. Und das ist das Entscheidende. Wir brauchen – auch was den christlichen Kern betrifft – wieder ein stärkeres inhaltliches Profil und müssen eine bessere Unterscheidbarkeit erreichen.

In der Debatte, wie die CDU mehr Wähler für sich gewinnen kann, geht es aber doch besonders um junge Menschen, von denen in Großstädten die Mehrheit eine Migrationsgeschichte hat. Was ist das Signal an sie?

Dass wir aus dem „C“ nicht allein den Glauben ableiten, sondern Werte für unsere Politik. Viele Jugendliche setzen sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein. Diese Bewahrung der Schöpfung ist der Markenkern der CDU, das ist äußerst zeitgemäß. Dazu gehört auch, unsere Parteigeschichte, die sich im Namen ausdrückt, stärker zu betonen. Konrad Adenauer hat in einem Land, dessen Glaube an das Gute im Menschen erschüttert war, Verantwortung übernommen. Die Weltanschauungen der Menschen waren geprägt von Gewalt und Angst. Diese Leerstelle ist mit Werten wie Menschenwürde und Nächstenliebe gefüllt worden, für die das Christentum steht. Wir müssen hervorheben, dass die CDU in den 70 Jahren bundesdeutscher Geschichte 50 Jahre mitregiert hat und für soziale Marktwirtschaft, europäische Integration und Westbindung steht.

Mehr zum Thema 1/ 35:23

Das haben wir im Wahlkampf auch von Armin Laschet gehört. Was bedeutet das heute konkret?

Für mich steht das „C“ auch für ein Aufstiegsversprechen. Das verkörpere ich auch in meiner Person. Ich bin Muslimin und komme aus einer Einwandererfamilie, mein Vater war Bergarbeiter. Wir haben aber in der Partei auch ganz viele andere Beispiele, die für Aufstieg stehen. Denken Sie an Karl-Josef Laumann, der eine Ausbildung zum Schlosser gemacht hat und heute Arbeits- und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist. Dieses Narrativ müssen wir eben viel stärker pflegen. Es kommt nicht darauf an, woran du glaubst, und es kommt auch nicht darauf an, wo du herkommst, sondern wohin du willst. Und wir als CDU setzen uns dafür ein, dass dir das gelingt, und machen dir dafür den Weg frei. Das macht eine moderne Volkspartei aus.

Nun kommt Friedrich Merz, der neue Parteivorsitzende, aber aus dem Wirtschaftsflügel. Er steht bislang nicht unbedingt für das, was Sie gerade hervorheben möchten.

Dafür steht das „U“, eine Union, die viele Strömungen vereint. Friedrich Merz ist ein Mann der Wirtschaft, aber er hat mit Mario Czaja einen Generalsekretär an seiner Seite, der sich als Sozialpolitiker einen Namen gemacht hat.