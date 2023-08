FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagt im F.A.Z.-Interview, was er sich von der Regierungsklausur in Meseberg verspricht. Und was er über die Grünen gelernt hat.

Herr Fraktionsvorsitzender, die FDP regiert seit bald zwei Jahren zusammen mit den Grünen. Haben Sie über diese etwas gelernt, das Sie vorher noch nicht wussten?

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Ich habe gelernt, dass die Grünen großen Wert auf interne Abstimmung legen. Dadurch brauchen Dinge oft ein bisschen länger – und ich bin manchmal ein etwas ungeduldiger Mensch. Das Wichtigste ist aber, dass man zu vernünftigen Ergebnissen kommt. Wir hatten uns viel vorgenommen. Wenn ich jetzt Zwischenbilanz ziehe, sehe ich, dass wir zum ersten Mal wirklich Planungsbeschleunigung in Deutschland haben, dass wir ein Einwanderungsrecht haben, das sich am Arbeitsmarkt orientiert, dass wir in der schwierigen Phase der Energiekrise reagiert haben. Unterm Strich würde ich sagen, dass wir das Land wirklich vorangebracht haben. Wenn Sie mich vor Regierungseintritt gefragt hätten, ob es beispielsweise mit den Grünen möglich ist, ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven zu bauen, wäre ich sehr skeptisch gewesen. Jetzt muss ich sagen: Das hat geklappt.