Senioren in der Pandemie : „Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt“

Ein Mann lebt im Altenheim. Manchmal hat er gute Tage, dann weiß er noch alles. Manchmal hat er schlechte Tage, dann geht vieles durcheinander. Für diesen Mann hat sich die Welt verändert, seit Corona da ist, so wie für alle Menschen. Viele von ihnen lassen die Welt wissen, wie es ihnen geht. Manche zeigen Fotos von selbstgebackenen Broten auf Instagram, andere demonstrieren auf der Straße gegen die Maskenpflicht. Der Mann im Heim kann das nicht. Wie es ihm geht, sieht nur, wer bei ihm ist.

Sein Heim liegt in Niedersachsen. Es ist nicht besonders gut und nicht besonders schlecht, sagt die Tochter. Sie brachte beide Eltern dorthin, als die zu Hause nicht mehr zurechtkamen. Die Mutter starb vor einer Weile. Der Vater ist übrig. Die Töchter wohnen in der Nähe und kommen oft zu Besuch. Die eine holt ihn jeden Samstag und macht Tagestouren im Auto mit ihm. Doch seit ein paar Tagen darf niemand mehr zum Vater. Im Heim ist einer krank geworden, Verdacht auf Covid, also alle in Quarantäne. Die Tochter ruft den Vater an. Mal spricht er wie früher, mal kämpft er um jeden Satz.