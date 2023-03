Aktualisiert am

„Klimastiftung" in Schwerin : Sellering: Schwesig will sich „reinwaschen"

Der Vorstandsvorsitzende der umstrittenen Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ und frühere Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns Erwin Sellering hat schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung von Manuela Schwesig (beide SPD) erhoben. Diese bekämpfe und behindere die Stiftung, sie wolle sie „aus der Welt schaffen“, um sich „reinzuwaschen“, sagte Sellering am Dienstag in Schwerin. Die angestrebte Auflösung der Stiftung nannte er rechtswidrig, die Landesregierung könne dies nicht einfach bestimmen.

Die Klimastiftung war 2021 vom Landtag gegründet worden, um den Bau der Nord-Stream-2-Pipeline voranzutreiben und somit aus Sicht von Kritikern auch dazu, US-Sanktionen zu umgehen. Die Stiftung trat als eine Art Makler auf, beauftragte mit dem Geld der Gazprom-Tochter Nord Stream Betriebe, kaufte gar ein Schiff.

So konnte der Bau der Pipeline fertiggestellt werden, auch nachdem sich viele Betriebe angesichts drohender Sanktionen von einer direkten Zusammenarbeit mit Nord Stream zurückgezogen hatten. Die Stiftung erhielt dafür zehn Prozent Provision. In deutlich geringerem Umfang förderte die Stiftung Umweltschutzprojekte in Mecklenburg-Vorpommern. Aus Sicht von Kritikern diente das der „Kosmetik“.

Steuererklärung im Kamin verbrannt

Kürzlich war bekannt geworden, dass eine Beamtin einer Finanzverwaltung im Mai 2022 eine Schenkungsteuererklärung der Stiftung, die zuvor verschwunden gewesen war, in einem Kamin verbrannt hatte. Dabei ging es um eine Schenkung von Nord Stream in Höhe von 20 Millionen Euro. Geplant waren Zahlungen von 60 Millionen über 20 Jahre. Aus Sicht der Stiftung dienten die Gelder dem Gemeinwohl, Schenkungsteuer müsse daher keine gezahlt werden. Erst später hatte das Finanzamt einen Bescheid über rund zehn Millionen Euro Schenkungsteuer erlassen. Schwesig will erst kürzlich von der verbrannten Steuererklärung erfahren haben.

Sellering sagte nun, es habe „keinen Deal“ gegeben, dass es Geld aus Moskau gebe, wenn die Stiftung beim Pipelinebau helfe; Nord Stream habe ein „originäres Interesse an Klima- und Umweltschutz“ im Land gehabt. Er sprach von „Verschwörungstheorien“, die in der derzeitigen „Anti-Russland-Stimmung“ vorgetragen würden. Zum Vorwurf, mit der Stiftung sei es der Landesregierung darum gegangen, Sanktionen zu umgehen, sagte Sellering: Das halte er „nicht für das richtige Wort“; das Handeln habe im Einklang mit geltendem Recht in Deutschland gestanden.

Sellering kündigte an, der Vorstand der Stiftung werde, wie mit der Landesregierung im vergangenen Jahr vereinbart, zurücktreten. Ein genaues Datum nannte er nicht. Der Rücktritt erfolge, wenn die notwendigen Testate für den sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Stiftung vorlägen.

Die oppositionellen Grünen kritisierten Sellering. Dessen Behauptung, die Klimastiftung sei nicht ohne Rechtsverstöße auflösbar, sei falsch, sagte die rechtspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Constanze Oehlrich. Mit der Fertigstellung der Pipeline habe sich der Hauptzweck der Stiftung erledigt; sie könne daher rechtmäßig beendet werden. Von der FDP hieß es, die „Verstrickungen der Landesregierung mit Russland“ müssten nun endlich aufgeklärt werden.