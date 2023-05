Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet Deutschland um Unterstützung in einer Koalition für Kampfflugzeuge, an der er arbeite. Scholz reagiert zurückhaltend.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei einem kurzen Deutschlandbesuch für die umfassende deutsche Unterstützung bedankt und dabei sowohl das jüngste Waffenpaket im Wert von etwa 2,7 Milliarden hervorgehoben als auch die große Hilfsbereitschaft in deutschen Städten und Gemeinden bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Selenskyj besuchte am Morgen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen Berlin und reiste dann gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz weiter nach Aachen zur Verleihung des Internationalen Karlspreises.

Scholz versprach der Ukraine weitere Unterstützung „bei ihrem Verteidigungskampf“ und forderte, den „russischen Aggressor zur Rechenschaft zu ziehen“. Selenskyj sagte: „Wir können die Niederlage des Aggressors besiegeln“, das Ziel seien eine „Deokkupation der besetzten Gebiete“ und ein „gerechter Friede“. Selenskyj hob hervor, dass Deutschland inzwischen zweitgrößter militärischer Unterstützer der Ukraine sei, nach den Vereinigten Staaten. Jedes Land habe Anspruch auf seine Souveränität in seinem Territorium.

Selenskyj bat Deutschland, sein Land in einer Koalition mit anderen Partnern durch die Lieferung moderner Kampfflugzeuge zu unterstützen. Die Ukraine arbeite während seines Besuchs in europäischen Hauptstädten daran, „eine Kampfjet-Koalition zu schaffen“, sagte Selenskyj. Er werde sich auch an die deutsche Seite wenden mit der Bitte, die Ukraine in dieser Koalition zu unterstützen. Auf Nachfrage sagte Selenskyj, noch sei Russland im Luftraum überlegen, aber seine Besuche in Berlin und in anderen Hauptstädten sollten das ändern helfen.

„Wir befreien unser gesetzmäßiges Gebiet“

Selenskyj trat gleichzeitig Befürchtungen entgegen, seine Streitkräfte könnten mit moderneren westlichen Waffen auch russisches Staatsgebiet angreifen. „Wir greifen das russische Territorium nicht an. Wir befreien unser gesetzmäßiges Gebiet“, sagte Selenskyj. „Wir haben dafür keine Zeit, keine Kräfte und keine überzähligen Waffen.“ Man habe sich gemäß internationalem Recht bei der Vorbereitung der Gegenoffensivaktionen ausschließlich auf die Befreiung „unseres von der ganzen Welt anerkannten Territoriums“ konzentriert.

Auf die Frage eines Journalisten, ob die nun von Deutschland zugesagten Waffen für eine Gegenoffensive genügen würden, antwortete Selenskyj: „Noch einige Besuche, und dann ist es ausreichend.“ Es dauerte eine Sekunde, bis die Antwort im Auditorium als – ernst gemeinter – Scherz verstanden wurde.

Koalition für Kampfflugzeuge?

Scholz äußerte sich zu diesem Thema ausweichend. Man werde weiter „behutsam und klug“ vorgehen, so Scholz. Deutschland habe der Ukraine sehr viel geliefert. Gerade was die Luftverteidigung betreffe, seien dies sehr moderne Waffen. „Das ist das, worauf wir uns als Deutsche jetzt konzentrieren.“ Es gehe um den massiven Versuch, sicherzustellen, dass Russland seine Truppen zurückziehe, wenn man den Frieden in der Ukraine sichern wolle, betonte Scholz.

Zuvor hatte Selenskyj Deutschland in bewegenden Worten für die Unterstützung im ukrainischen Abwehrkampf gedankt. „Deutschland leistet eine wichtige Hilfe für die Ukraine“, sagte Selenskyj. „Danke Olaf, danke Deutschland für jede Mutter, jedes Kind, das Sie gerettet haben.“

Scholz und Selenskyj hatten zuvor die Ehrenformation abgeschritten und einander im Innenhof des Kanzleramts wichtige Mitarbeiter vorgestellt; dann wurden die ukrainische und die deutsche Nationalhymne gespielt. Nach dem protokollarischen Empfang begannen die beiden Politiker ihre Gespräche.

Empfang beim Bundespräsidenten

Zuvor war Selenskyj im Schloss Bellevue von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden. Dort schrieb er ins Gästebuch: „In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht.“ Selenskyj ergänzte beim Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Gemeinsam werden wir gewinnen und den Frieden nach Europa zurückbringen.“