Beinahe beiläufig lässt Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntagvormittag in seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin fallen, dass man „nachher gemeinsam nach“ Aachen reisen werde. Selenskyj ist derzeit die vielleicht am meisten gefährdete Person der Welt. Bis zuletzt war aus Sicherheitsgründen offengeblieben, ob er in den Westen der Republik reisen würde, um den Karlspreis persönlich entgegenzunehmen. Lange hatten der Sozialdemokrat im Kanzleramt und Selenskyj ein distanziertes, ein kompliziertes Verhältnis.

Doch mit ihrem gemeinsamen Flug in den tiefen Westen der Republik untermauern die beiden Staatsmänner am Sonntag demonstrativ: Das ist nun endgültig Vergangenheit. Nachdem es in Berlin darum ging, den deutsch-ukrainischen Schulterschluss mit einem historischen milliardenschweren Rüstungspakt zu untermauern, wollen Selenskyj und Scholz in Aachen Seite an Seite ein starkes europapolitisches Zeichen setzen.