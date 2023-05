In Aachen wird dem ukrainischen Volk und seinem Präsidenten Selenskyj der Karlspreis verliehen. Kanzler Scholz würdigt in der Laudatio dessen Verdienste für Europa.

Kanzler Scholz hält die Laudatio bei der Verleihung des Karlspreises an das ukrainische Volk und seinen Präsidenten Selenskyj am Sonntag in Aachen Bild: AFP

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seinem Volk für die Verteidigung gemeinsamer europäischer Werte gedankt. In seiner Laudatio zur Verleihung des Karlspreises erinnerte der SPD-Politiker am Sonntag in Aachen daran, wie Selenskyj am Morgen des russischen Angriffs mit wirkmächtigen Worten den Widerstand bekräftigt habe. „Der Präsident ist hier. Wir alle sind hier“, zitierte Scholz auf Ukrainisch aus der ersten Videobotschaft Selenskyjs und stellte fest: „Wohl selten in der Geschichte hatten so knappe Worte so große Wirkung.“

Es sei augenblicklich klar gewesen, dass das ukrainische Volk nicht vor Russlands Gewalt weichen, sondern widerstehen werde. „Europa hat dem ukrainischen Volk und ganz persönlich dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sehr viel zu verdanken“, sagte Scholz. Der Krieg zeige für die Ukraine und für die Europäische Union auf: „Wir stehen zusammen! Wir gehören zusammen! Und: Unsere Geschichte wird gemeinsam weitergehen.“

Scholz sagte der Ukraine abermals volle Unterstützung zu – „humanitär, wirtschaftlich und mit Waffen. Aber vor allem: Auf Dauer!“ Auf dem Weg zur Einheit Europas markiere die Verleihung des Karlspreises keinen Endpunkt, sondern einen „neuen Auftakt für unser weiteres Zusammenwachsen in Europa, gemeinsam mit der Ukraine, mit den Staaten des Westlichen Balkans, mit Moldau und perspektivisch auch mit Georgien“.

Stationen in Rom, Berlin und Aachen

Mit gut einer Stunde Verzögerung hatte die Verleihung des Karlspreises im Krönungssaal des Aachener Rathauses begonnen. Lange war unklar gewesen, ob Selenskyj dafür persönlich nach Aachen kommen würde. Dann aber betrat er am Nachmittag den mittelalterlichen Saal, in dem die Gäste schon warteten – gemeinsam mit Scholz war er zuvor aus Berlin nach Nordrhein-Westfalen geflogen. Schon bei seinem Eintritt in den Saal bekam Selenskyj stehende Ovationen.

Zuvor hatte der nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) Selenskyj nach der Landung empfangen. Wüst schrieb auf Twitter: „Ein Held Europas und ein großer Kämpfer für die Freiheit – willkommen in NRW.“ Und weiter hieß es: „Er und das ukrainische Volk leisten täglich beispiellosen Widerstand. Ihre Stärke, ihr unbedingter Wille und ihr Durchhaltevermögen sind beeindruckend. Wir stehen fest an ihrer Seite.“

Der ukrainische Präsident war am frühen Vormittag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu seinem ersten Besuch in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffs im Februar 2022 begrüßt worden. Er war aus Rom angereist, wo er unter anderen Papst Franziskus getroffen hatte.

Neben Scholz waren als weitere Redner EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vorgesehen. Der renommierte Preis wird an Selenskyj und das ukrainische Volk für Verdienste um die Einheit Europas vergeben. In der Begründung wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er sei „auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer“.

Voriges Jahr hatten die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und zwei Mitstreiterinnen den Karlspreis bekommen. Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Papst Franziskus sind Preisträger.

Nach seinem Deutschland-Besuch soll Selenskyj voraussichtlich noch am Sonntagabend in Paris eintreffen, berichteten der Sender BFM TV, die Zeitung „Le Figaro" und die Nachrichtenagentur AFP. Selenskyj wird dem Blatt zufolge auf dem Flughafen Vélizy-Villacoublay von der französischen Regierungschefin Elisabeth Borne und Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna begrüßt werden. Das französische Präsidialamt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.