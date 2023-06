Die Selbstdefinition der eigenen Geschlechtszugehörigkeit, welche die Ampel einführen will, ist vollkommen beliebig. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz überfordert vor allem Jugendliche maßlos.

Regenbogenfahne im Mai vor dem Reichstagsgebäude in Berlin Bild: dpa

Eigentlich sollte das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz aus dem links-grünen Familienministerium und dem liberalen Justizministerium schon in der vergangenen Woche im Kabinett beschlossen werden. Doch es befindet sich noch in der Ressortabstimmung. Offenbar gibt es Einwände verschiedener Ministerien. Denn das Gesetz, das Transidentität nicht als medizinische Diagnose, sondern als menschenrechtlich begründete Selbstbestimmung sieht, macht den Versuch, die Kategorie „Geschlecht“ juristisch abzuschaffen, obwohl sie biologisch wie sozial Realität bliebe.

Die ausschließliche Selbstdefinition der eigenen Geschlechtszugehörigkeit ist vollkommen beliebig. Sie entspringt der Vorstellung, über das Körperliche, Psychische und Soziale vollständig selbst verfügen und sich von sämtlichen Normen befreien zu können. Das hat unweigerlich verwirrende gesellschaftliche und rechtliche Folgen. Denn aus der personenstandsrechtlichen Änderung des Geschlechts folgt nicht etwa der Anspruch, überall im neuen Geschlecht anerkannt zu werden. Das gilt etwa für den Sportunterricht. Die Länder haben das Recht, die Bewertung unabhängig vom Geschlechtseintrag zu regeln. Auch im Schwimmbad oder in der Sauna können die Betreiber eigene Hausrechte festlegen, die sich am natürlichen Geschlecht orientieren und nicht am Eintrag im Geschlechtsregister.