Linke Gewalt in Connewitz : Meinhofs Erben

In Leipzig übt eine linke Szene seit 30 Jahren Gewalt aus. In der Stadt wird sie geduldet. Warum?

Demonstranten am 5. September in Leipzig-Connewitz Bild: dpa

Die Autonomen fordern die „Bullen“ auf, das Viertel nicht zu betreten. So steht es in einem Beitrag auf der Internetplattform „Indymedia“. „Sollten sie dies dennoch tun, sollten sie sich nicht wundern, wenn es zu weiteren Angriffen kommt.“ Und weiter: „Wir wollen an dieser Stelle erneut an die Helmpflicht für Bullen im Viertel erinnern, deren Missachtung fatale Folgen haben kann. Bullenschweine raus aus dem Viertel!“ Unterzeichnet ist das Schreiben „In Gedenken an Ulrike Meinhof, Revolutionärin und Antifaschistin, ermordet vom deutschen Staat am 09.05.1976 in Stuttgart-Stammheim.“

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Meinhof erhängte sich am Fenstergitter ihrer Zelle. Von ihr stammen Sätze wie diese: „Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine, wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden, und natürlich kann geschossen werden.“ Meinhof war Mitbegründerin der RAF. Sie war Linksterroristin.