Seehofer zu Fall Lübcke : „Der Anschlag richtet sich gegen uns alle“

Im Mordfall um den Kasseler Regierungspräsidenten ermitteln die Behörden dem Bundesinnenminister zufolge in alle Richtungen. Es sei noch unklar, ob der Täter allein, in einer Gruppe oder als Teil eines Netzwerks gehandelt habe.

Bundesinnenminister Horst Seehofer Mitte Mai in der Bundespressekonferenz in Berlin Bild: dpa

Im Mordfall Lübcke ist weiterhin unklar, ob die Tat durch einen Einzeltäter, eine Gruppe oder ein terroristisches Netzwerk verübt worden ist. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz und des Bundeskriminalamts, Thomas Haldenwang und Holger Münch am Dienstag in Berlin.

Die Hintergründe der Tat seien noch nicht vollständig aufgeklärt und als Tatmotiv könne „derzeit nichts ausgeschlossen werden“, sagte Seehofer. „Dies ist die Stunde der Ermittler.“

Der Bundesinnenminister bezeichnete den Anschlag als „abscheulich“ und „widerwärtig“. „Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal, richtet sich gegen uns alle“, fügte Seehofer hinzu. Rechtsextremismus sei eine Gefahr „für unsere freiheitliche Gesellschaft“. Die Bundesregierung werde weiterhin alle notwendigen Anstrengungen unternehmen, um Extremismus und Terror jeder Art zu bekämpfen.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses gefunden worden. Der 65 Jahre alte CDU-Politiker wurde aus nächster Nähe erschossen. Am Wochenende wurde der 45 Jahre alte Stephan E., ein Mann mit rechtsextremem Hintergrund, als dringend Tatverdächtiger festgenommen.

Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sagte am Dienstag, der Mann habe in den achtziger Jahren „eine rechtsextremistische Karriere begonnen“ und sei seitdem „auf dem Radar des Verfassungsschutzes“ gewesen. Da er sich zuletzt aber nicht mehr auffällig verhalten habe, sei er „etwas in den Hintergrund der Beobachtung getreten“. Der letzte Eintrag zu Stephan E. sei von 2009 bestätigte Haldenwang eine Angabe Seehofers.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Montag die Ermittlungen übernommen und die Tat als „politisches Attentat“ eingestuft. Auf eine Einbindung E.s in ein rechtsterroristisches Netzwerk gab es demnach zunächst keine konkreten Hinweise. Politiker verschiedener Parteien forderten daraufhin, insbesondere das Umfeld des mutmaßlichen Täters auszuleuchten.