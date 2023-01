CDU in Niedersachsen : Sebastian Lechner zum neuen Vorsitzenden gewählt

Sebastian Lechner am 11. Oktober 2022 in Hannover Bild: dpa

An der Spitze der niedersächsischen CDU steht künftig der 42 Jahre alte Sebastian Lechner. Der zweitgrößte CDU-Landesverband wählte den Volkswirt am Samstag auf einem Parteitag in Braunschweig mit 86,5 Prozent der Stimmen an die Spitze. Nach der Niederlage bei der Landtagswahl im Oktober hatte Lechner bereits den Fraktionsvorsitz übernommen. Das Wahlergebnis Lechners liegt genau im parteiintern erwarteten Bereich.

Der langjährige Vorsitzende der Jungen Union ist in der Partei gut vernetzt und hat dort bisher wenige Gegner. Allerdings trug Lechner als Generalsekretär auch die Verantwortung für den verlorenen Landtagswahlkampf. Zudem gibt es parteiintern die Befürchtung, dass Lechners Generation zu dominant werden könne.

Lechner versprach in seiner Rede, alle Strömungen „unabhängig vom Alter“ einzubinden. Einer Zusammenarbeit mit der AfD lehnte Lechner klar ab und sagte, die Politik müsse an der „große Mitte unseres Landes“ ausgerichtet werden, die einen durchsetzungsfähigen, aber auch schlanken Staat erwartete.

Althusmann fordert mehr Leidenschaft

Lechner ging auch darauf ein, dass die niedersächsische CDU „gerade im ländlichen Raum viel Vertrauen verloren“ habe. Die Landwirte stünden zwar Klima- und Artenschutz offen gegenüber, erwarteten aber zurecht Planungssicherheit. Mit Blick auf die SPD sagte Lechner, dass er die „Adenauersche West-Bindung der Schröderschen Putin-Bindung“ vorziehe.

Zum neuen Generalsekretär der Partei wurde der Agrarpolitiker Marco Mohrmann gewählt, der 94,2 Prozent erhielt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, der ehemalige Finanzminister Reinhold Hilbers und die Europaabgeordnete Lena Düpont gewählt, die jeweils Ergebnisse von etwa 80 Prozent erhielten. Der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler erhielt bei der Wahl des Schatzmeister mehr als 90 Prozent.

Der bisherige CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann rief seine Partei nach sechs Amtsjahren zu mehr Leidenschaft auf. Die CDU müsse „aus der Komfortzone“ und bereit sein, den „Extrameter mehr“ zu gehen. Zudem riet Althusmann, um die verloren gegangene Wirtschafts- und Sozialkompetenz der Union bei bürgerlichen Wählern zu kämpfen.