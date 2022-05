Nord Stream 2 : Schwesig will umstrittene Klimastiftung auflösen

Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern sieht sich in ihrer Auffassung bestärkt, dass die umstrittene Klimastiftung des Landes aufgelöst werden kann. Am Mittwoch stellte sie den Landtagsfraktionen ein von ihr in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten vor, das zwei Wege zur Auflösung der Stiftung aufzeigt. Zum einen die Auflösung durch die Stiftung selbst, oder durch die Stiftungsaufsicht.

„Das Gutachten sieht die Auflösung der Stiftung sogar als zwingend geboten an“, schrieb Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, auf Twitter. „Und deshalb ist für uns völlig klar, dass einer dieser Wege eingeschlagen werden muss.“ In der Staatskanzlei führte sie später aus, dass die Stiftung dem Gutachten zufolge ihre wichtigstes ziel, „mit starker Breitenwirkung die Akzeptanz für Klima- und Umweltschutz zu stärken“, nach dem angriff Russlands auf die Ukraine nicht mehr erreicht werden könne. Deshalb könne der Weg der Auflösung gegangen werden.

Das Gutachten der Hamburger Rechtsprofessorin Birgit Weitemeyer kommt damit zu einem anderen Ergebnis als das Gutachten der Rechtswissenschaftlerin Katharina Uffmann, das die Stiftung selbst in Auftrag gegeben hatte, und demzufolge eine Auflösung stiftungsrechtlich und aus Haftungsgründen nicht möglich sei.

Der Stiftungsvorsitzende Erwin Sellering hatte seine Teilnahme an der Vorstellung des Gutachtens der Landesregierung am Mittwoch abgesagt, weil das neue Gutachten dem Stiftungsvorstand nicht vorliege und eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt nicht habe stattfinden können. Sellering äußerte zudem: „Wir als Stiftung sind skeptisch, ob uns ein weiteres Gutachten im Gegensatz zu dem, was bisher vorliegt, davon überzeugen könnte, dass wir das persönliche Risiko eines aus unserer Sicht rechtswidrigen Handelns eingehen können.“

Die Klimastiftung des Landes war Anfang 2021 gegründet und mit 200 000 Euro vom Land und 20 Millionen Euro von der Nord Stream 2 AG ausgestattet worden. Sie sollte dem Klima- und Umweltschutz im Land dienen, sah aber auch die Einrichtung eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs vor, der trotz amerikanischer Sanktionsdrohungen die Fertigstellung der Nord-Stream-2-Pipeline absichern sollte.

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatte die Landesregierung die Stiftung gebeten, ihre Arbeit einzustellen, und begonnen, einen Weg zu ihrer Auflösung zu suchen. Schwesig äußerte am Mittwoch, die Stiftung müsse offenlegen, wie der Geschäftsbetrieb zur Fertigstellung der Nord-Stream-2-Pipeline beigetragen habe. Die CDU teilte mit, Schwesig sei jetzt aufgefordert, beherzt zu handeln und ihre Justizministerin im Lichte des Gutachtens anzuweisen, die Stiftung unverzüglich aufzulösen. „Sollte der Vorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering, nicht kooperieren, muss Frau Schwesig ihn umgehend abberufen.“