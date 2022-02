Verhältnis zu Russland : Schwesigs Zeitenwende im Nordosten

Wenn man überall von einer Zeitenwende spricht, bleibt das sogar in Mecklenburg-Vorpommern nicht ohne Folgen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verkündete am Montagmorgen, da diese Zeitenwende Grundlegendes verändere, gelte dies auch für die Beziehungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Russland.

Man habe „auf Dialog und auf den Austausch mit Russland in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und zwischen jungen Menschen aus beiden Ländern gesetzt“, schreibt sie. Umso schmerzhafter sei die aktuelle Entwicklung. „Wie viele andere, die sich für eine gute Zusammenarbeit mit Russland engagiert haben, bin auch ich tief enttäuscht und entsetzt.“ Und das soll nun auch Folgen haben für die umstrittene Klima-Stiftung des Landes – die, ausgestattet mit Geld von Nord Stream 2, auch die Fertigstellung der Pipeline absichern sollte.

Es sind schwere Zeiten für Schwesig. Die Sozialdemokratin muss sich in diesen Wochen von einer Operation erholen und ist nicht im Dienst, das war so angekündigt. Doch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine wurde auch der Druck auf sie und ihre Landesregierung immer größer. Schließlich hatte man in Schwerin lange an dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 festgehalten und stand ohnehin im Ruf, mit Blick auf Russland doch allzu milde Töne anzuschlagen. Ganz zu schweigen von der Klimastiftung des Landes, die das Land mit 200.000 Euro ausgestattet hatte und Nord Stream 2 mit 20 Millionen.

Schwesig unter Druck

So konnte es nach dem russischen Einmarsch nicht weitergehen, das machte auch Schwerin schnell klar. Erste Ventile wurden geöffnet, um Druck abzubauen. Die Landesregierung kritisierte Russlands Attacke, und unterstützte die Entscheidung der Bundesregierung, die Zertifizierung von Nord Stream 2 bis auf Weiteres auszusetzen.

Doch das reichte offensichtlich nicht, der Druck blieb hoch. Als Schwesig am Freitagabend auf Twitter ein Foto des Landtages verbreitete, der in den Farben der ukrainischen Fahne angestrahlt worden war, warf ihr der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, Heuchelei vor. Tausendfach wurde der Vorwurf verbreitet.

Am Sonntag saß Melnyk im Bundestag, und wurde vor der Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit stehendem Applaus bedacht. Am Dienstag soll es eine Sondersitzung des Landtages zu dem russischen Überfall und die Folgen für das Land geben. Nun, am Montagmorgen, hat Manuela Schwesig sich persönlich geäußert, um den Druck zu mindern.

In einer langen Erklärung, die in den sozialen Medien verbreitet wurde, schreibt Schwesig: „Der russische Einmarsch in die Ukraine ist ein brutaler Angriff auf ein Nachbarland, eine klare Verletzung des Völkerrechts und durch nichts zu rechtfertigen. Der russische Präsident Wladimir Putin trägt die alleinige Verantwortung dafür.“ Sie bedankt sich für die klaren Worte von Scholz in seiner Regierungserklärung und sagt ihm Unterstützung zu. Den früheren Kanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte sie schon am Sonntag dazu aufgefordert, sein „Engagement in russischen Energieunternehmen“ zu beenden, um die Anstrengungen der Bundesregierung zu unterstützen.

Dann geht die Ministerpräsidentin auf die Beziehungen des Landes zu Russland ein, und welche Folgen das Verhalten Moskaus dafür habe: alle Aktivitäten der Landesregierung in Richtung Russland würden eingestellt. So soll es „auf absehbare Zeit keine Russlandtage in Mecklenburg-Vorpommern mehr geben“.

Die erste Auflage des Wirtschaftstreffens fand 2014 statt, trotz russischer Annexion der Krim. Einer der Redner war der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Ministerpräsident war Erwin Sellering. Der ist nun Vorsitzender der Klimastiftung, die, wie Schwesig schreibt, nicht nur ihre Arbeit ruhen lassen, sondern „im Rahmen der engen rechtlichen Möglichkeiten eine Auflösung der Stiftung auf den Weg“ bringen soll. „Es wird auch geprüft, ob es rechtlich möglich ist, die von Nordstream zur Verfügung gestellten Stiftungsgelder für humanitäre Zwecke einzusetzen“, schreibt Schwesig. Und weil Klimaschutz trotzdem ein „Ziel von überragender Bedeutung“ sei, werde die Landesregierung dafür aus eigenen Mitteln 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Auch den Verein „Deutsch-Russische Partnerschaft“, ebenfalls geführt von Sellering, bittet Schwesig, die Arbeit ruhen zu lassen.

So ist die ganze Erklärung von Schwesig eine radikale Abkehr vom bisherigen Kurs in Schwerin, eine Zeitenwende auch im Nordosten. Nur zur Zukunft von Nord Stream 2 sagt sie nichts Neues, bislang ist die Zertifizierung ja nur ausgesetzt. Dafür wehrt sie sich gegen Darstellungen der Landesregierung als „Putin-Freunde“ oder „Putin-Versteher“. „Das ist Unsinn“, schreibt sie. „Ich habe niemals ein Gespräch mit Präsident Putin geführt oder sein Vorgehen gegen die Ukraine unterstützt.“ Und so endet sie mit der Forderung, „dass Putin umgehend den Krieg stoppt und sich aus der Ukraine zurückzieht“.